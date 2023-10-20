لقاء بين عباس وسوناك… وبيانان مختلفان حول مضمون المباحثات

لندن – «القدس العربي»: التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وخرج الطرفين ببيانين مختلفين حول مضمون المباحثات التي جرت.

إذ جرى خلال اللقاء، حسب وكالة «وفا»، «بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن».

وشدد عباس، على «رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس».

وأكد أن «السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين».

في حين، قدم سوناك، التعزية بالضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة، مؤكداً أن بلاده ضد قتل المدنيين، وأن بريطانيا ستقدم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لغزة.

وأكد على التزام بلاده بحل الدولتين، لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل جنبا الى جنب في أمن وسلام وحسن جوار.

مكتب سوناك قال إنه التقى عباس وشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة وتجنب حماس وإسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين في صراعهما.

وقال في بيان عقب الاجتماع «أعرب رئيس الوزراء عن تعازيه العميقة لفقد أرواح المدنيين في غزة. واتفق القادة على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لحماية المدنيين».

وأضاف البيان أنهما «أدانا إرهاب حماس وشددوا على أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء التزامه بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة».

القاهرة تستضيف قمة إقليمية ودولية اليوم

حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مشاركة عباس في مؤتمر قمة القاهرة التي دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي إطار حشد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني.

وستجمع القمة التي ستنعقد في عجالة في ظل احتدام الصراع عدة رؤساء دول وحكومات من دول عربية وأوروبية بالإضافة إلى وزراء خارجية.

وسيجتمعون في ظل استعداد إسرائيل لتنفيذ هجوم بري على غزة عقب تنفيذ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في إسرائيل.

ولم يصدر أي تصريح من سيمثل الولايات المتحدة.

ولم تقل مصر شيئا يذكر حول أهداف القمة أكثر من بيان صادر في 15 أكتوبر/ تشرين الأول عن الرئاسة المصرية مفاده أن القمة ستشمل آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمة في غزة ومستقبل القضية الفلسطينية.

وقال مصدر أوروبي «ما من فكرة عامة محددة لدى المشاركين حتى الآن. ما يزال الكثير محل تغيير».

ولن يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس وسوناك، بينما لم يصدر بيان رسمي حول إذا ما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر.

وذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن مباحثات جرت حول إعلان مشترك للقمة، لكن لا تزال ثمة «خلافات»، لذلك لم يتضح إذا ما كانوا سيصدرون نصا في النهاية. وقال المسؤول إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعتزمان الذهاب إلى القاهرة، لكنهما سيسابقان الزمن للوصول إلى هناك في الوقت المناسب، إذ إن كليهما في واشنطن اليوم أمس الجمعة لحضور قمة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.