لقاء بين وزيرة التجارة الأمريكية ونظيرها الصيني في بكين- (تغريدة)

بكين: اجتمعت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين الاثنين، في وقت تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

تعد زيارة ريموندو التي تستمر حتى الأربعاء الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين في الشهور الأخيرة.

وقد تصل الزيارات ذروتها عبر لقاء بين زعيمي البلدين إذ أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بأنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.

التقت ريموندو صباح الاثنين مع وينتاو الذي أكد أن “عقد محادثات والتنسيق معك في مجال الاقتصاد والتجارة كان من دواعي سروري”.

وصلت الوزيرة الأمريكية إلى بكين الأحد والتقت مدير إدارة الأمريكيتين وأوقيانوسيا في وزارة التجارة الصينية لين فنغ إضافة إلى السفير الأمريكي نيكولاس برنز.

وقالت ريموندو في منشور على منصة “إكس” الاجتماعية إنها “تتطلع إلى بضعة أيام مثمرة”.

وأضافت “وصلت للتو إلى بكين لعدة أيام سأنشغل فيها باجتماعات مع كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية وقادة الأعمال الأمريكيين”.

I just landed in Beijing for a busy few days of meetings with senior PRC officials and U.S. business leaders. pic.twitter.com/K8t9N7b29d

