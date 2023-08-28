لقاء بين وزيرة التجارة الأمريكية ونظيرها الصيني في بكين- (تغريدة)

بكين: اجتمعت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين الاثنين، في وقت تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

تعد زيارة ريموندو التي تستمر حتى الأربعاء الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أمريكيون إلى الصين في الشهور الأخيرة.

وقد تصل الزيارات ذروتها عبر لقاء بين زعيمي البلدين إذ أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بأنه يتوقع عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ هذا العام.

التقت ريموندو صباح الاثنين مع وينتاو الذي أكد أن “عقد محادثات والتنسيق معك في مجال الاقتصاد والتجارة كان من دواعي سروري”.

وصلت الوزيرة الأمريكية إلى بكين الأحد والتقت مدير إدارة الأمريكيتين وأوقيانوسيا في وزارة التجارة الصينية لين فنغ إضافة إلى السفير الأمريكي نيكولاس برنز.

وقالت ريموندو في منشور على منصة “إكس” الاجتماعية إنها “تتطلع إلى بضعة أيام مثمرة”.

وأضافت “وصلت للتو إلى بكين لعدة أيام سأنشغل فيها باجتماعات مع كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية وقادة الأعمال الأمريكيين”.

I just landed in Beijing for a busy few days of meetings with senior PRC officials and U.S. business leaders. pic.twitter.com/K8t9N7b29d — Secretary Gina Raimondo (@SecRaimondo) August 27, 2023

ذكرت وزارة التجارة بأن ريموندو تأمل إجراء محادثات بنّاءة في مسائل مرتبطة بالعلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحديات التي تواجهها الأعمال التجارية الأمريكية ومجالات التعاون المحتمل”.

كما ستتوجّه إلى مركز القوة الاقتصادية الصينية شنغهاي، وفق واشنطن.

توتر في العلاقات التجارية

تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عقود إذ تصدّرت القيود التجارية التي فرضتها واشنطن قائمة الخلافات.

تفيد واشنطن بأن قيودها ضرورية لحماية الأمن القومي بينما ترى بكين أن الهدف منها عرقلة نهوضها الاقتصادي.

وأصدر بايدن هذا الشهر أمرا تنفيذيا يهدف لفرض قيود على استثمارات أمريكية محددة في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بكين على اعتبارها “مناهضة للعولمة”.

تستهدف القواعد المتوقعة منذ مدة طويلة والتي ستُطبّق العام المقبل على الأغلب، قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وسعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لطمأنة المسؤولين الصينيين بشأن القيود المرتقبة خلال زيارة قامت بها إلى بكين الشهر الماضي، متعهّدة بأن أي خطوة ستُطبّق بشكل شفاف.

وفي حزيران/ يونيو، توجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين حيث التقى شي ولفت إلى أنه تم تحقيق تقدّم في عدد من القضايا الخلافية. كما زار مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري الصين في تموز/ يوليو.

لكن زيارتي يلين وبلينكن لم تؤديا إلى أي اختراق يذكر وأثارت قمة جرت مؤخرا في كامب ديفيد بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان هدفت لأمور بينها مواجهة الصين، تنديدات من بكين.

وبعد القمة، أفاد الرئيس بايدن بأنه ما زال يتوقع لقاء شي مرّة جديدة هذا العام.

دعا بايدن نظيره الصيني في تشرين الثاني/ نوفمبر لزيارة سان فرانسيسكو خلال انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي يضم الصين.

ومن المحتمل أن يلتقي الزعيمان الشهر المقبل في نيودلهي على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية.

(أ ف ب)