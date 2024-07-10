لقاء رباعي في الدوحة لبحث اتفاق صفقة تبادل الأسرى

القدس المحتلة: استضافت العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، لقاء أمريكيا إسرائيليا قطريا مصريا، لبحث سبل التوصل لاتفاق يضمن تبادلا للأسرى ووقفا لإطلاق النار في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع “واللا” العبري أن الاجتماع انعقد بمشاركة مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل، حيث بحثوا فرص إبرام اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال إنه شارك في اللقاء كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس “الموساد” الإسرائيلي دافيد برنياع، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت هيئة البث العبرية إن وفدا إسرائيليا برئاسة رئيس “الموساد” وصل إلى الدوحة، لعقد محادثات تبادل أسرى مع حركة “حماس” ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وإضافة إلى برنياع، يضم الوفد الإسرائيلي رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، ومسؤول ملف الأسرى بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون، بحسب المصدر ذاته.

وخلال اليومين الماضيين، عقد رئيس “الشاباك” محادثات في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة أمريكية.

كما عقد بيرنز أمس الثلاثاء، محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتتوسط مصر وقطر بين إسرائيل و”حماس” في مفاوضات غير مباشرة لمحاولة التوصل الى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق نار في غزة.

والأربعاء، وصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية بنسختها الإلكترونية اجتماع الدوحة بـ”الحاسم حيث سيحدد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل في الأيام المقبلة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)