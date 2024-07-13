لقاء سويدان تعلّق على تبادل الصفع بين محمد رمضان وأحد معجبيه- (فيديو)

“القدس العربي”: علقت الفنانة المصرية لقاء سويدان على واقعة تبادل الصفع بين الفنان محمد رمضان وأحد معجبيه في الساحل الشمالي قائلة “إن قيام محمد رمضان بصفع الشاب الذي أهانه لفظيًا قبل أيام تصرف غير مقبول منه، حتى لو كانت إهانة الشاب له غير مقبولة أيضًا.

وأضافت سويدان، خلال تقديمها برنامج “لقاء على الهوا” عبر قناة الشمس، في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية “الموقف حصل فيه تعدي لفظي من الشاب ودي حاجة غير مقبولة، وسمعت تسجيل صوتي قال فيه أنا كنت بهزر وقلت له محمد حمضان، دي سخافة مش هزار وإهانة غير مقبولة”.

وتابعت: “الموقف احتدم وفوجئت إن محمد رمضان مد إيده، وده غير مقبول من محمد أو من الولد، لكن أحيانا كثيرة الواحد بيخرج عن شعوره لو اللي قدامه استفزه استفزاز رهيب، وللأسف الشاب ده بقى تريند”.

وكانت قد تعرضت لقاء سويدان مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمها برنامجها مما استوجب نقلها إلى أحد المستشفيات، وطلب الأطباء إجراء بعض الفحوصات لمعرفة سبب الأزمة الصحية الأخيرة، وانتهى الأمر بإجرائها عملية جراحية.