لقاء في باريس بين المبعوث الأمريكي توماس باراك وزعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف

“القدس العربي” ووكالات: التقى المبعوث الأمريكي توماس باراك، الثلاثاء، في العاصمة الفرنسية باريس، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف.

وبحسب بيان صادر عن مكتب طريف، “تناول اللقاء الأوضاع في محافظة السويداء السورية، حيث طرح طريف جملة مطالب، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بشكل شامل، وفتح ممر بري آمن بإشراف أمريكي لإيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى رفع الحصار عن المحافظة، والعمل على تحرير المختطفين وعودة النازحين إلى قراهم في المقرن الغربي والشمالي”.

وأشار البيان إلى أن اللقاء عُقد قبل اجتماع مرتقب بين باراك ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وأكد المبعوث الأمريكي خلال الاجتماع، وفق البيان، أهمية التوصل إلى اتفاق فوري يضمن النقاط التي طُرحت، فيما يُتوقع عقد لقاء آخر بينه وبين طريف بعد اجتماعه بالشيباني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت “القناة 12” العبرية الخاصة إن ديرمر وباراك سيلتقيان في باريس، مساء، وزير الخارجية السوري.

وتشهد السويداء منذ 19 يوليو/تموز الماضي وقفا لإطلاق النار، عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية وأدت إلى سقوط مئات القتلى.

وتؤكد دمشق أن الدروز “مكون أصيل” من الشعب السوري، وأن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق الدولة، رافضة أي تدخل خارجي بذريعة الدفاع عنهم. كما تطالب الحكومة السورية بإلزام إسرائيل باتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأوضاع الأمنية منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس السابق بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.