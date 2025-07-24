لقاء مرتقب بين وزيرين سوري وإسرائيلي برعاية أمريكية

دمشق – وكالات: من المرتقب عقد لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ الاجتماع بين الوزيرين “يمهّد” له المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم برّاك.

وأضاف أنّ اللقاء سيتطرّق إلى “مسألة جنوب سوريا”، حيث وقعت اشتباكات طائفية دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع. واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 تموز/يوليو بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت إسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أنّ وزير الخارجية السوري كان متوقعا أن يصل الى باريس أمس الخميس.

ووصل وزير الشؤون الإسرائيلي رون ديرمر إلى العاصمة الفرنسية، وفقا لمصدر ملاحي.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي إلى باريس، حيث سيلتقي صباح اليوم الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية.

وعُقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في 12 تموز/يوليو في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أذربيجان، حسبما أفاد مصدر دبلوماسي في دمشق مطلع على المحادثات بين البلدين.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إن إسرائيل لن تقف متفرجة أمام ما يحدث للدروز في مدينة السويداء جنوب سوريا”، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف “علينا أن ننزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوب دمشق وأن نحمي الدروز”.