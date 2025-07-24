سياسة | عربي | سوريا

لقاء مرتقب في باريس بين وزيري الخارجية السوري والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي

منذ ساعة واحدة

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

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باريس- “القدس العربي”: كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس عن انعقاد لقاء، اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

وأكد هذا الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، الذي من المرتقب أن يصل إلى باريس، “يُمهّد الطريق” لهذا الاجتماع بين الوزيرين.

سيتناول اللقاء مسألة “جنوب سوريا”، حيث وقعت الأسبوع الماضي اشتباكات طائفية دامية بين مقاتلين من الأقلية الدرزية،  التي تؤكد إسرائيل رغبتها “في حمايتها”، وبين قبائل سنية.

وكانت إسرائيل قد قصفت القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش السوري في دمشق قبل أيام لإجبار القوات الحكومية، التي كانت قد انتشرت في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، على الانسحاب منها.

وبحسب المصدر نفسه، فإن وزير الخارجية السوري كان من المقرر أن يصل إلى باريس هذا الخميس، بينما أكد مصدر في المطار وصول الوزير الإسرائيلي رون ديرمر.

ومن المرتقب أيضا وصول المبعوث الأمريكي إلى باريس، حيث من المنتظر أن يلتقي صباح الجمعة بوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، حسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية.

وكان لقاء قد عُقد بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين يوم 12 يوليو/ تموز في باكو، على هامش زيارة الرئيس السوري المؤقت إلى أذربيجان، وفقا لمصدر دبلوماسي في دمشق مطّلع على المفاوضات بين البلدين.

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