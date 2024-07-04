لقطات تظهر تدمير مدرعتين لجيش الاحتلال في قطاع غزة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات تظهر اشتعال النيران في مدرعة إسرائيلية بحي الشجاعية في قطاع غزة.
وتظهر المدرعة في الفيديو وقد دمرت بالكامل واشتعلت بها النيران بعد استهدافها من المقاومة الفلسطينية، حيث تركها جنود الاحتلال في حي الشجاعية.
وفي فيديو آخر، ترك جيش الاحتلال مدرعة ثانية بعد تدميرها على يد مقاومين فلسطينيين في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
الله أكبر الله أكبر الله على أحرار فلسطين الأسود والفهود الذين سيقهرون الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الغربي النازي الفاشي الدموي المجرم الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒🚀
تحرير فلسطين والأقصى المبارك بات قاب قوسين أو أدنى بإذن المنتقم الجبار الذي سيقهر عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀🐒