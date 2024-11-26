لقطات توثق بتر قدم جندي إسرائيلي بعد إصابة دبابته بقذيفة صاروخية في جباليا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:
تداولت حسابات على مواقع التواصل، فيديو لمجموعة من جيش الاحتلال أثناء محاولة إسعاف جندي بترت قدمه بعد اشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في جباليا بقطاع غزة.
ويُظهر الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال، إخراج الجندي المصاب من دبابة أصيبت بقذيفة صاروخية أطلقها المقاومون في جباليا.
وأدت القذيفة لبتر قدم الجندي الإسرائيلي. ويظهر جنود آخرون وهم يسحبونه من الدبابة ثم ينقلونه إلى مركبة مدرعة أخرى لإسعافه، قبل نقله على متن مروحية عسكرية إلى المستشفى.
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو يوثق إصابة جندي استهدفه مقاومون فلسطينيون بقذيفة الياسين داخل دبابة في جباليا شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/kUlYp7r0TF
— TRT عربي (@TRTArabi) November 26, 2024
لولا الطيران الصهيوني ,
لتم تحرير كامل فلسطين !!
و لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم انصر اخواننا في فلسطين واليمن و لبنان والعراق و سدد رميهم واشدد عضدهم وارحم موتاهم