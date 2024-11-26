لقطات توثق بتر قدم جندي إسرائيلي بعد إصابة دبابته بقذيفة صاروخية في جباليا- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تداولت حسابات على مواقع التواصل، فيديو لمجموعة من جيش الاحتلال أثناء محاولة إسعاف جندي بترت قدمه بعد اشتباك مسلح مع المقاومة الفلسطينية في جباليا بقطاع غزة.

ويُظهر الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال، إخراج الجندي المصاب من دبابة أصيبت بقذيفة صاروخية أطلقها المقاومون في جباليا.

وأدت القذيفة لبتر قدم الجندي الإسرائيلي. ويظهر جنود آخرون وهم يسحبونه من الدبابة ثم ينقلونه إلى مركبة مدرعة أخرى لإسعافه، قبل نقله على متن مروحية عسكرية إلى المستشفى.