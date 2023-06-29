لقطات توثق مطاردة ضابط شرطة لمسلح قتل 8 أشخاص في مركز تجاري بولاية تكساس- (فيديو)

تكساس- “القدس العربي”: نشرت شرطة ولاية تكساس، الأربعاء، مقطع فيديو من كاميرا جسد، تظهر ضابطا يذكّر الأطفال بلطف بضرورة ارتداء حزام الأمان قبل لحظات من الركض بعد إطلاق نار جماعي.

وأشاد رئيس شرطة منطقة آلن، بريان هارفي، بضابط شرطة لاتخاذه الإجراء الحاسم في 6 مايو عندما اندلع إطلاق نار في (Allen Premium Outlets ) في هجوم قتل فيه ثمانية أشخاص قبل أن يُقتل المسلح بالرصاص.

وقال هارفي في بيان: “يُظهر هذا الفيديو مدى سرعة تحول التفاعل الروتيني مع الجمهور إلى حالة حياة أو موت”.

وأضاف “أدرك الضابط الخطر، وركض نحو إطلاق النار وحيد التهديد – وبسبب رد فعله، فإن مجتمع آلن ممتن إلى الأبد”.

وأظهر الفيديو، الذي نُشر بعد أن برأت هيئة محلفين كبرى الثلاثاء الضابط من ارتكاب أي مخالفة، أنه كان بجوار سيارته في ساحة انتظار السيارات بالمركز التجاري وهو يتحدث مع أطفال وامرأة عندما ارتفع ضجيج أعيرة نارية فجأة.

وقال الضابط قبل لحظات من سماع أصوات طلقات الرصاص: “تأكد من ارتداء أحزمة الأمان أثناء قيادة والدتك … ستكون بخير”.

وبعد مطاردة درامية للمسلح، صرخ الضابط “لقد أوقعته على الأرض”.