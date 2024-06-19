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لقطات جديدة تظهر استهداف المدنيين من قبل طيران الجيش الإسرائيلي في رفح- (فيديو)

19 - يونيو - 2024

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غزة: اظهرت لقطات جديدة  استهداف المدنيين من قبل طيران الجيش الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، إلى أكثر من 37,372 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و85,452 إصابة، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم

(وكالات)

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  1. يقول alaa:
    يونيو 25, 2024 الساعة 2:47 م

    القتله سيقتلهم الله

    رد

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