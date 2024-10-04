لقطات لعناصر “الحرس الثوري” أثناء تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها صوب إسرائيل- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد من تحضير الصواريخ التي استُخدمت في ضرب مواقع إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، خلال عملية أطلقت عليها طهران اسم “الوعد الصادق 2”.

وأظهر مقطع الفيديو، عناصر في “الحرس الثوري” يقومون بإعداد الصورايخ، ويضعون اللمسات الأخيرة عليها قبيل انطلاقها بالشاحنات المخصصة إلى مكان إطلاقها.

وقد كتب على أحدى الصواريخ، باللغة العربية آية قرآنية: “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

كما كتب باللغة الفارسية: “عقوبة شديدة لسفك الدماء”.

🇮🇷

🔴 غير عادي.. أصدر الحرس الثوري الإيراني للتو مقطع فيديو لصواريخ باليستية يتم إعدادها لهجوم واسع النطاق على إسرائيل في الأول من أكتوبر. pic.twitter.com/xAq8C1P42Y — الصين بالعربية (@mog_china) October 4, 2024