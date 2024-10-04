سياسة | دولي | إيران

لقطات لعناصر “الحرس الثوري” أثناء تجهيز الصواريخ قبل إطلاقها صوب إسرائيل- (شاهد)

4 - أكتوبر - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مشاهد من تحضير الصواريخ التي استُخدمت في ضرب مواقع إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، خلال عملية أطلقت عليها طهران اسم “الوعد الصادق 2”.

وأظهر مقطع الفيديو، عناصر في “الحرس الثوري” يقومون بإعداد الصورايخ، ويضعون اللمسات الأخيرة عليها قبيل انطلاقها بالشاحنات المخصصة إلى مكان إطلاقها.

وقد كتب على أحدى الصواريخ، باللغة العربية آية قرآنية: “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

كما كتب باللغة الفارسية: “عقوبة شديدة لسفك الدماء”.

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  1. يقول حيان ابو جابر:
    أكتوبر 4, 2024 الساعة 10:14 ص

    اين خير اجناد الارض؟
    وين جيش النشامى الذي تصدي لهذه الصواريخ المباركة
    تبا لكم جميعا كل التب.

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    1. يقول فصل الخطاب:
      أكتوبر 4, 2024 الساعة 8:32 م

      بل إنها القواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية و الألمانية هي التي تصدت للصواريخ الإيرانية وليس جيش الأردن هذه إشاعة غرضها تخدير الشعب الأردني الحر المقهور ✌️🇵🇸🤔🚀

  2. يقول احمد الشمري:
    أكتوبر 7, 2024 الساعة 8:21 ص

    بارك الله ايران يجب التركيز على ارهابيين أمريكا من الجيش الأمريكي بالعراق وطردهم فهم أصل كل الشر والمشاكل والحروب

    رد

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