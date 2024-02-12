لكبر سنّه.. 86% من الأمريكيين يرون بايدن غير مؤهل لولاية ثانية

نيويورك: أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة “ABC News/Ipsos”، أن 86 بالمئة من الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن أصبح مسناً جداً إلى درجة أنه بات غير قادر لتولي مهمة رئاسة البلاد لولاية ثانية.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي جرى يومي 9-10 فبراير/ شباط الجاري، أن 59 بالمئة من الناخبين يعتقدون بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أيضا لم يعقد قادرا على إدارة البلاد بسبب تقدمه في العمر.

وأشارت النتائج إلى أن 44 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، أعربوا عن اعتقادهم بأن ترامب يستطيع حماية حدود الولايات المتحدة أكثر من بايدن.

يذكر أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن يبلغ من العمر 81 عاماً.

(الأناضول)