للأسبوع التاسع.. مسيرة ضخمة في لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني- (صور وفيديو)

لندن: شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مسيرة ضخمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 14 أكتوبر الفائت، تشهد لندن كل سبت مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون في منطقة “بنك” حيث تقع المؤسسات المالية، ثم ساروا إلى البرلمان، مرددين هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي وإخفاق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في إقرار مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

It’s our 6th national March for Palestine and still we come out in huge numbers to demand a permanent ceasefire now!

London stands with #Gaza pic.twitter.com/yrdxTlrbAH

— PSC (@PSCupdates) December 9, 2023