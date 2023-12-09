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للأسبوع التاسع.. مسيرة ضخمة في لندن تضامنا مع الشعب الفلسطيني- (صور وفيديو)

9 - ديسمبر - 2023

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لندن: شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مسيرة ضخمة تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 14 أكتوبر الفائت، تشهد لندن كل سبت مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون في منطقة “بنك” حيث تقع المؤسسات المالية، ثم ساروا إلى البرلمان، مرددين هتافات منددة بالقصف الإسرائيلي وإخفاق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في إقرار مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ومساء الجمعة، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وأيد 13 عضوا من أعضاء المجلس الـ15 المشروع، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 5:31 م

    حتى لو وصلت إلى تسعين أسبوعا فإن الإجرام الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على الفلسطينيين العزل الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية البغيضة في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة لن تتوقف إلا بقوة العزيز المنتقم الجبار يا الله عليك بالظالمين الفجار خذهم أخذ عزيز مقتدر وشرد بهم في اصقاع العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي أكثر من شهرين متتابعين 🇵🇸✌️😫✌️😫✌️😫✌️

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