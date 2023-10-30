للإسرائيليين: احجبوا الثقة عن زوج سارة.. واتركوا غالانت يقود “حكومة الـ 6 أشهر”

إسرائيل في حرب، لها جيش قوي، شعب رائع، قوى نفسية لا نهاية لها وروح قتالية، لكن ليس لها رئيس وزراء. الشخصية المرضوضة في القميص الأسود التي تكرر الشعارات الطنانة ليست رئيس وزراء، بل هي فزاعة مليئة بالخرق تلعب دور رئيس الوزراء. انتصبت هذه الحقيقة مؤخراً بعريها أمامنا: بنيامين نتنياهو ليس مؤهلاً، لا جسدياً ولا عقلياً، ولا أخلاقياً. هو ملزم بإخلاء مكانه فوراً. نعم، أعرف أننا في حرب، وأن المقاتلين في غزة. والمشكلة أن المقاتلين في غزة يعرفون أيضاً أن رئيس الوزراء ينشغل بالتشهير بقادتهم في ظلمة الليل في الوقت الذي يقاتلون فيه. الرجل الذي كان يفترض به منذ زمن بعيد أن يتحمل المسؤولية عما حصل هنا في ورديته، ينشغل بإلقاء هذه المسؤولية على الآخرين وتفعيل آلة السم الملوثة خاصته وكأننا في حملة انتخابات. هو دمية خرق تحركها عقيلته (التي جلست أمس في جلسة دراماتيكية وكأنها عضو في كابينت الحرب) وابنه (الذي لا تزال تغريدة أبيه التشهيرية تتصدر حسابيه على إنستغرام وتليغرام). ما الذي ينبغي عمله؟ شيء واحد فقط: إبعاد نتنياهو عن الحكم، الآن. يبدو هذا متعذراً، لكنه ممكن، يبدو معقداً لكنه بسيط. خمسة أشخاص شجعان من داخل الليكود عليهم أن يقفوا وقفة رجل واحد. وفي اللحظة التي يكونون فيها خمسة، سيصبحون عشرة ثم عشرين. عليهم أن يقولوا له يا بيبي، انتهى الأمر. هنا دولة، وأنت عبء على رقبتها. دع الليكود يقرر من يحل محلك مؤقتاً، واعتزل.

نعرف عدم أهلية هذا الرجل من عدم وجود قائم مقام له. يدور الحديث عن منصب اعتباري، يتيح استبدال رئيس الوزراء في لحظات الأزمة أو العجز. هكذا حصل عندما غرق شارون في عجزه؛ كان أولمرت جاهزاً على الرف. لكن نتنياهو لم يعين قائم مقام، لهذا السبب. بل إنه ألغى إمكانية إخراجه إلى العجز، بالضبط لهذا السبب. وبتنا الآن عالقين معه. لكن يمكن التغلب على هذا؛ ففي اللحظة التي يعي بأنه إذا لم يعتزل سينحى، فسيجبر على الاعتزال، أو سينحى.

المشكلة أن عصبة الانتهازيين البائسة في الليكود لن تكون قادرة على اختيار البديل المؤقت من بينها. كاتس لن يتنازل لبركات، الذي لن يتنازل له بالمقابل، وهكذا دواليك. يمكن، بالتالي تجاوزهم والتوجه إلى مشروع حجب ثقة بناء يقرر بأن يوآف غالنت هو رئيس الوزراء الجديد. يتضمن المشروع إضافات وتعديلات على القانون الأساس: القائم مقامه يكون بيني غانتس. ينضم إلى الحكومة ليبرمان (مع “إسرائيل بيتنا”) ولبيد (مع “يوجد مستقبل”). وتتولى الحكومة مهامها ستة أشهر. كل القرارات في مواضيع الخارجية والأمن تتخذ بأغلبية الأصوات في كابينت خاص (غالنت، غانتس، ليبرمان، لبيد، مندوب حريدي). لا تنفذ الحكومة أي تعيين في الخدمة الرسمية أو العسكرية من دون بموافقة أغلبية أعضاء الكابينت.

لا نسمح بتولي نتنياهو رأس الدولة في هذا الوقت. فقد أضر بما يكفي. وحتى مدير لمعالجة متضرر ومصابي الكارثة التي وقعت علينا هو غير قادر على تعيينه (بالضبط مثلما في كورونا). حان الوقت للقول، كفى.

بن كسبيت

معاريف 30/10/2023