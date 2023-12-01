للجمعة الثامنة.. فعاليات عربية ضد “الحرب” على غزة- (فيديو وصور)

“القدس العربي”: شهدت مدن عربية عدة، الجمعة، فعاليات احتجاجية تضامنا مع أهالي قطاع غزة، ضد الحرب الإسرائيلية.

جاء ذلك في فعاليات خرجت في قطر والأردن واليمن والمغرب وتونس، وذلك تزامنا مع استئناف الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، بعد انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وفي العاصمة القطرية الدوحة، نظم محتجون، أمام مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة الفلسطيني، رفضا “للعدوان الإسرائيلي” وذلك للجمعة الثامنة، مرددين هتافات منددة به.

انطلاق مظاهرة في قطر بعد صلاة الجمعة دعما لغزة pic.twitter.com/SyiKDR8m4W — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 1, 2023

وفي الأردن، شارك آلاف المواطنين في مسيرة شعبية، انطلقت وسط العاصمة عمان، وذلك للجمعة الثامنة على التوالي؛ دعماً لقطاع غزة، وتنديداً بالهجمات الإسرائيلية عليه، رافعين لافتات مكتوب عليها “لبيك يا غزة.. فلسطين ستنتصر”، و”عالم ظالم.. عالم ظالم.. عالم بلا إنسانية”.

وفي اليمن، شهدت مدن يمنية، منها تعز (جنوب غرب)، والعاصمة (صنعاء) عدة مظاهرات حاشدة، الجمعة، تضامنا مع غزة، وتنديدا باستئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ووسط العاصمة التونسية، تظاهر العشرات عقب صلاة الجمعة، أمام المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية، للمطالبة بوقف القصف والاعتداءات على غزة، مرددين شعارات منها “يا غزاوي دمك دمي” “عن غزة لا نتخلى”.

وشارك آلاف المغاربة، الجمعة، في وقفات بعدة مدن، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي جديد بعد انتهاء هدنة استمرت 7 أيام.

وطالب المشاركون في الوقفات، التي دعت إليها هيئات مدنية، مثل “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، و”المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، طالبوا بـ”وقف التطبيع، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”.

وشملت الوقفات مدن الدار البيضاء والجديدة (غرب) ومكناس واليوسفية وتطوان (شمال)، وتارودانت (وسط)، وفق صور ومقاطع فيديو نشرتها الهيئات المنظمة للوقفات على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وردد المشاركون في الوقفات شعارات تنتقد استمرار الغرب في دعم إسرائيل، ورفعوا العلم الفلسطيني ولافتات مساندة للقضية الفلسطينية، وداعمة للمقاومة.

وبالعاصمة الرباط، تظاهر عشرات المغاربة أمام مبنى البرلمان، تضامنا مع قطاع غزة.

وردد المحتجون شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتندد بـ”عجز المجتمع الدولي على إيقاف الحرب”.

وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن 178 فلسطينيا استشهدوا منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة في القطاع، منذ الصباح، إضافة إلى تسجيل إصابة 589 آخرين.

وفور انتهاء هدنة إنسانية استمرت 7 أيام، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القطاع، حيث استهدفت منذ صباح الجمعة مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)