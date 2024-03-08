للجمعة الـ22.. مئات آلاف اليمنيين يواصلون التظاهر من أجل غزة- (صور وفيديو)

صنعاء/ عدن- “القدس العربي”: احتشد مئات الآلاف من اليمنيين، اليوم الجمعة، في عدد من مدن البلاد، في تظاهرات كبرى شملت المدن الرئيسية في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيون) وبعض مدن مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

في الأثناء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، استهداف ثمانية صواريخ وطائرات مسيرة للحوثيين، فيما أشارت البحرية البريطانية إلى حادث تعرضت له سفينة على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، وأشارت، لاحقًا، إلى وقوع انفجارين أمام السفينة وفق ما أبلغ الربان.

وغصّ ميدان السبعين، وسط العاصمة صنعاء، للجمعة الـ 22 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، بحشود ضخمة تقاطرت من المديريات العشر للعاصمة، وبعض مديريات محافظة صنعاء.

عنفوان شعبي هو الأضخم عالمياً مع غزة.. ميدان السبعين في العاصمة صنعاء يضيق بحشود الجماهير في مليونية “انتصارا لغزة ضرباتنا متصاعدة”#والقادم_اعظم#طوفان_الأقصى#لستم_وحدکم pic.twitter.com/5JEzKkZkEt — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 8, 2024

وهتفت الحشود بالنصر لغزة والذل والهوان والخسران للاحتلال الإسرائيلي. وارتفعت الأصوات بحماس تهتف “غزة علينا غالية”، “لبيك يا أقصى”، “يا أمريكي لن تسلم والقادم أعظم أعظم”، “من أجل فداء الأقصى ودماء الثكلى، للأعداء دكا دكا”، “يا صهيوني باتندم والقادم أعظم أعظم” وغيرها من الشعارات.

وعبّرت الحشود عن تأييدها للمقاومة الفلسطينية وما تحققه من ملاحم بطولية في مقاومة المحتل، مؤكدة ثبات الموقف مع فلسطين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وشهدت محافظات الحديدة وصعدة وحجة وعمران والبيضاء وذمار وإب وريمة والمحويت وغيرها من المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين مظاهرات ومسيرات حاشدة.

كما شهدت مدن في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها تظاهرات ومسيرات تضامنا عبّر فيها المتظاهرون عن إدانتهم للصمت الدولي تجاه العدوان الصهيوني، وطالبوا باتخاذ إجراءات حقيقية وفورية بما يضمن حماية الفلسطينيين وتحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة.

مليونية “انتصاراً لغزة.. ضرباتنا متصاعدة” في العاصمة صنعاء والمحافظات pic.twitter.com/i3wp82W0eR — نصر الدين عامر (@Nasr_Amer1) March 8, 2024

4 صواريخ و4 مسيّرات

على صعيد التوتر في البحر الأحمر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن قواتها نفذت، الخميس، ضربات “دفاع عن النفس” ضد أربعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وطائرة بدون طيار تابعة للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

كما أعلنت، في بيان على منصة إكس، أنها أسقطت ثلاث طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه خليج عدن.

خليج عدن

إلى ذلك، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقريرا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن. وأفادت بأن السلطات تقوم بالتحقيق.

كما ذكرت الهيئة، في بيان لاحق، أن “الربان أبلغ عن انفجارين أمام السفينة، وتم الإبلاغ عن أن السفينة وطاقمها آمنون”.

فيما يتعلق بأزمة السفينة البريطانية (روبيمار)، التي غرقت في البحر الأحمر غربي اليمن، أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها، وصول عدد من الخبراء الدوليين للمساعدة في تقييم الآثار البيئية لغرق السفينة.

أوضح ذلك وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، شاو تشنغ، الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن اللقاء استعرض “سُبل التعاون لتعزيز حماية البيئة البحرية في سواحل البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي”.

وناقش اللقاء “التهديدات البيئية الناجمة عن غرق السفينة، وكذا المخاطر المحتملة في حال تسرب حمولتها من الأسمدة الكيماوية أو الوقود”.

وطبقًا للمصادر الرسمية، فقد أكد الوزير الشرجبي “استمرار الحكومة في التشاور مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول الشراكة لوضع خطط وبرامج لمكافحة التلوث وإنقاذ السفينة”،” وتفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية”.

وغرقت السفينة روبيمار، التي كانت ترفع علم بليز، جراء استهدافها من قبل الحوثيين في 19 فبراير/ شباط الماضي، في سياق حملتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة الى موانئ إسرائيل بالإضافة الى السفن الأمريكية والبريطانية، وذلك تضامنًا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، و”ردًا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن”.