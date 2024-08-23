للجمعة الـ46.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة

الرباط: شارك آلاف المغاربة، الجمعة، بوقفات تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

و طالب المشاركون بحماية المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية، ودعم صمود الفلسطينيين، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك للأسبوع الـ 46 على التوالي، تحت شعار “جمعة الوفاء لغزة والأقصى”.

وجاءت تلك الوقفات التضامنية التي نظمت عقب صلاة الجمعة، بعدة مدن بالمملكة مثل، وجدة وزايو وجرادة (شرق)، والدار البيضاء (غرب)، وإنزكان (جنوب)، وطنجة وتطوان (شمال)، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

وردد المحتجون شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وللمقدسيين، وأخرى ترفض التطبيع مع إسرائيل، كما ورفع المشاركون أعلام فلسطين، وصورا للقدس وللرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في طهران قبل أكثر من 3 أسابيع.

ومن بين الشعارات التي تم تريدها: “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”.



وتشهد العديد من المدن المغربية، لا سيما العاصمة الرباط، مظاهرات تضامنية مع قطاع غزة، بوتيرة متواصلة، فيما طالب المشاركون فيها بوقف الدعم الغربي لإسرائيل وإنهاء حربها على غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي حربا مدمرة خلفت أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)