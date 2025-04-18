للجمعة 72.. آلاف المغاربة ينظمون وقفات تضامنية مع غزة- (فيديو)

الرباط: تظاهر آلاف المغاربة في عدة مدن بالمملكة عقب صلاة الجمعة للأسبوع الـ72، تضامنا مع الفلسطينيين وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة منذ 18 شهرا.

المشاركون في الوقفات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، أعربوا عن رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات شفشاون وطنجة ومكناس (شمال)، وتاوريرت وأكادير (وسط)، وتازة وجرادة (شرق)، والجديدة (غرب).

ورفع المشاركون في هذه الوقفات لافتات تدعم المقاومة الفلسطينية وصمود شعبها.

كما نددوا بسياسة التجويع الممنهج والحصار الذي يتعرض له القطاع.

ونظمت الهيئة هذه المظاهرات للجمعة الـ72 على التوالي منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)