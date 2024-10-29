للحصول على الخبز.. فلسطينيون يقفون في طوابير طويلة في خان يونس- (صور)

“القدس العربي”: في مشهد مأساوي يومي، يقف فلسطينيون في طوابير طويلة للحصول على بعض الخبز من أحد المخابز في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع بدء ظهور أزمة حقيقة بسبب نفاد الدقيق من الأسواق والمنازل.
اكره التعليق على الأسود ولكن:
نعم يوجد الان مجاعة حقيقية في خانيونس وفي كل القطاع.
لا يوجد سيولة في أيدي الناس.
الناس حتى المقتدرة ليس معها كاش لشراء الضروريات.
المعاشات تدخل البنوك منذ سنة ولا يستطيع احد سحبها حيث لم يتبقى بنوك وصرافات.
بالأمس ادخل الكلاب الصهاينة بسكوت ونسكافيه ومشروب الفانتا استخفافا واستفزازا بالناس بدلا من ادخال الطحين والأرز ومع ذلك علبة الفانتا ب 120 شيكل.
والعالم العربي يتفرج ويثرثر والفتنة على اشدها.
لا حول ولا قوة إلا بالله
أمة المليار يجوع فيها أعز خلق الله فوق الأرض … لكم الله يا خير من بقي من خلق الله
