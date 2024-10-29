منوعات | أبيض و أسود

للحصول على الخبز.. فلسطينيون يقفون في طوابير طويلة في خان يونس- (صور)

29 - أكتوبر - 2024

“القدس العربي”: في مشهد مأساوي يومي، يقف فلسطينيون في طوابير طويلة للحصول على بعض الخبز من أحد المخابز في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع بدء ظهور أزمة حقيقة بسبب نفاد الدقيق من الأسواق والمنازل.

  1. يقول هدهد سليمان الله بهديه:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 12:27 م

    اكره التعليق على الأسود ولكن:
    نعم يوجد الان مجاعة حقيقية في خانيونس وفي كل القطاع.
    لا يوجد سيولة في أيدي الناس.
    الناس حتى المقتدرة ليس معها كاش لشراء الضروريات.
    المعاشات تدخل البنوك منذ سنة ولا يستطيع احد سحبها حيث لم يتبقى بنوك وصرافات.
    بالأمس ادخل الكلاب الصهاينة بسكوت ونسكافيه ومشروب الفانتا استخفافا واستفزازا بالناس بدلا من ادخال الطحين والأرز ومع ذلك علبة الفانتا ب 120 شيكل.
    والعالم العربي يتفرج ويثرثر والفتنة على اشدها.

  2. يقول علي الصحراوي:
    أكتوبر 30, 2024 الساعة 10:09 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله
    أمة المليار يجوع فيها أعز خلق الله فوق الأرض … لكم الله يا خير من بقي من خلق الله

