للحصول على الخبز.. فلسطينيون يقفون في طوابير طويلة في خان يونس- (صور)

“القدس العربي”: في مشهد مأساوي يومي، يقف فلسطينيون في طوابير طويلة للحصول على بعض الخبز من أحد المخابز في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع بدء ظهور أزمة حقيقة بسبب نفاد الدقيق من الأسواق والمنازل.