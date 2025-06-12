للدول التي فرضت عليهما العقوبات: أي نفاق! إسرائيل كلها سموتريتش وبن غفير

لقد سقط التاج عن رأسنا، الويل لنا لأننا أخطأنا: خمس دول فرضت عقوبات على سموتريتش وبن غفير. الحرب في غزة ستنتهي الآن مرة واحدة، وربما ينتهي الاحتلال أيضاً، وبالتأكيد الأبرتهايد. سموتريتش الذي كرس حياته للبحث في إنتاج هنريك ابسين، وأحب التجول في شوارع أوسلو عقب مسرحياته، لم يعد يستطيع زيارة النرويج. وبن غفير، الذي يصب اهتمامه على مراقبة الطيور، لن يستطيع تعقب طائر الكيوي، الطائر الساحر الذي يقتصر انتشاره في نيوزيلندا. هاتان الدولتان قررتا، إضافة إلى بريطانيا وكندا وأستراليا، فرض عقوبات عليهما، التي مشكوك فيه من أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من تحملها. هذا غير لطيف، يا بتسلئيل ويا إيتمار. هذان الولدان المشاغبان من إسرائيل سيتم توقيفهما في الزاوية.

تصعب معرفة ما إذا كان الحديث يدور عن سذاجة دول أم عن عدم شجاعة. بالضريبة الكلامية التي تطرحها أو بالعقوبات التي تؤمن بأنها ستؤثر ولو قليلاً على خطوات إسرائيل. في الواقع، لا يمكن عدم مباركة خطوتها. أخيراً جاءت خطوة حقيقية وليس مجرد كلام فارغ من المضمون، التي من شأنها، نأمل ذلك، أن تكون السنونو التي تبشر بقدوم الخريف. ربما استهدفت هذه الخطوة الصغيرة والمضحكة أن تكون نداء تحذير للعالم الذي ينام بهدوء إزاء غزة التي تذبح، والتي سيأتي الطوفان في أعقابها. من جهة أخرى، لا بد من الضحك. فنحن نستحق أكثر بكثير من ذلك.

قرار هذه الدول يستند إلى عدة تصريحات مريضة لأشخاص، وتحرص على عدم معاقبتهما، لا سمح الله، على أفعالهما. غير لطيف، يا بتسلئيل، أن تقول “يجب محو حوارة”، و”الموت للعرب”، ويا إيتمار.

كل ذلك بسبب نتنياهو وحكومته وليس بسببكم، أيها الإسرائيليون الأعزاء، نريد مواصلة علاقات “الصداقة الشجاعة” و”القيم المشتركة” معكم. لا نرى يومياً ديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط مع الجيش الأكثر أخلاقية في العالم.

الدول الخمس التي اتخذت هذه الخطوات المقزمة انضمت للولايات المتحدة في عهد النظام السابق، وفرضت عقوبات شخصية على مستوطنين ونصف عنيفين. كان هذا إسهام أمريكا السابقة في محاربة الأبرتهايد، الذي نظر في عين هذه العقوبات وازداد قوة منذ ذلك الحين، بما في ذلك عنف المستوطنين.

مثل ذلك أيضاً القول بأن سموتريتش وبن غفير أصل كل خطيئة. الدول الأربع في دول الكومنولث والنرويج سهلت حياتها. ما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة لا يحدث بسبب بن غفير وسموتريتش، بل إنهما ليسا المتهمين الأساسيين. اتهامهما لا يعني سوى التوارع والنفاق.

قطاع غزة ودولة إسرائيل أيضاً بحاجة ملحة إلى عقوبات دولية تؤدي إلى وقف المذبحة في القطاع. لم يعد بالإمكان الانتظار أو التلعثم مثل هذه الدول الخمس. لن توقف المذبحة بدون عقوبات. لا شيء سوى جثث تتراكم في طوابير الغذاء. يجب أن توجه العقوبات لكل الحكومة، بدءاً بنتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية وحتى الوزير الأخير، إضافة إلى الضباط والموظفين الذين ينفذون المذبحة في غزة. معظم الجمهور الإسرائيلي، كما تظهر الاستطلاعات، يؤيد المذبحة، بل وينتظر الطرد الذي سيأتي في أعقابها. لذلك، يجب أن يكون الضغط والعقاب موجهين على كل إسرائيل.

الأمر مستحيل بدون فصل كوميدي. فزعيم المعارضة في إسرائيل بني غانتس، اعتبر فرض العقوبات على سموتريتش وبن غفير “فشلاً أخلاقياً كبيراً للعالم”. أيها الدبلوماسيون ومتخذو القرارات، هل فهمتم ذلك؟ في إسرائيل جميعنا الآن بن غفير وسموتريتش، جميعنا.

جدعون ليفي

هآرتس 12/6/2025