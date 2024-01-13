سياسة | عربي | فلسطين

“للشيخ صالح”.. مقاتلو القسام يهدون استهداف آليتين إسرائيليتين من المسافة صفر للشهيد العاروري- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”:  بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مشاهد توثق معارك ضارية في قطاع غزة تم خلالها استهداف جنود إسرائيليين وآليات.

وأظهر مقطع لحظة استهداف آليتين إسرائيليتين بقاذف الياسين 105 من المسافة صفر، حيث أهدى المقاتلون الاستهداف للقيادي الشهيد صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل في لبنان.

وأظهرت المقاطع أيضا لحظة استهداف جنود إسرائيليين بالقذائف والأسلحة الرشاشة بعد أن تحصنوا بالأبنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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  1. يقول Basem:
    يناير 13, 2024 الساعة 6:26 م

    عاشت خانيونس ورجال مقاومة خانيونس الأبطال الاشاوس حراس الثغور المنتقمون لشوارب رجال هذه الأمة الخانعة العاجزة، حماة مسرى رسول الله المجاهدون الحق، وخسء وخاب وتعس أشباه الرجال الذين ينوب المقاومون عنهم في هذا الجهاد الحق.

    رد

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