“للشيخ صالح”.. مقاتلو القسام يهدون استهداف آليتين إسرائيليتين من المسافة صفر للشهيد العاروري- (فيديو)

“القدس العربي”: بثت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مشاهد توثق معارك ضارية في قطاع غزة تم خلالها استهداف جنود إسرائيليين وآليات.

وأظهر مقطع لحظة استهداف آليتين إسرائيليتين بقاذف الياسين 105 من المسافة صفر، حيث أهدى المقاتلون الاستهداف للقيادي الشهيد صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل في لبنان.

“للشيخ صالح”.. مقاتلو القـ.ـىىىـام يستهدفون آليتين إسرائيليتين بقاذف الياسين 105 من المسافة صفر ويهدونها للقيادي في حـ.ـماس الذي اغتالته إسرائيل في #لبنان صـ.ـالح العـ.ـاروري #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/gPm6BXk27L — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 13, 2024

وأظهرت المقاطع أيضا لحظة استهداف جنود إسرائيليين بالقذائف والأسلحة الرشاشة بعد أن تحصنوا بالأبنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.