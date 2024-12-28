للعام الثالث على التوالي.. إميليا ونواه الاسمان الأكثر شعبية للمواليد الجدد في ألمانيا

آرنسبورغ: في عام 2024 أصبح اسما “إميليا” و”نواه” الأكثر شعبية لأسماء المواليد الجدد في ألمانيا للعام الثالث على التوالي، وذلك بحسب القائمة التي نشرها خبير الأسماء الأولى كنود بيلفيلد السبت.

وقال بيلفيلد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “يبدو أن الكثير من الآباء يسترشدون بطريقة أو بأخرى بالأسماء السائدة ويريدون إعطاء أطفالهم اسما تقليديا وغير ملفت”، وبالتالي لم يحدث تغيير يذكر في مراكز الأسماء التالية لها.

وبالنسبة لأسماء الفتيات حلت بعد إيميليا، صوفيا وإيما، مثل العام الماضي، لكنهما فقط تبادلا المراكز. بالنسبة لأسماء الفتيان، بقي كل شيء كما كان في العام الماضي، حيث حل ماتيو وإلياس في المركزين الثاني والثالث على مستوى ألمانيا.

وفي العديد من الولايات الألمانية، تتشابه قوائم الأسماء العشرة الأولى، والتي تحل فيها في المعتاد إميليا وإيما وصوفيا وهانا وكذلك نواه وماتيو وإلياس وليام في المركز الأول.

وفي المقابل، حدث تغيير ملحوظ في ولايتي برلين/ براندنبورغ، حيث حل اسم محمد في المركز الأول. أما في ولاية بافاريا، تصدر اسم ليون، يليه فيليكس ولوكاس وماكسيميليان.

من أجل التقييم على مستوى البلاد، تمكن بيليفيلد وفريقه من الوصول إلى سجلات 240 ألف مولود جديد من مكاتب التسجيل ومستشفيات الولادة في 391 مدينة حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وهذا يعادل حوالي 36% من إجمالي الأطفال المولودين في ألمانيا. وتنشر جمعية اللغة الألمانية أيضا إحصائيات مماثلة للأسماء الأولى، ولكن على نحو متأخر مقارنة بقائمة كنود بيلفيلد، وتستند فيها- بحسب بياناتها- إلى حوالي 90% من أسماء المواليد في العام السابق.

(د ب أ)