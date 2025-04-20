للعام الثاني.. مسيحيو غزة يحيون عيد الفصح وسط الموت والدمار- (صور)

غزة: للعام الثاني، أحيا المسيحيون في مدينة غزة شمال القطاع، الأحد، “الفصح المجيد” بغياب بهجة العيد المعتادة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في شهرها التاسع عشر.

وفي محاولة للحفاظ على الطقس الديني وسط الدمار والحرب، اقتصرت الاحتفالات التي حضرها العشرات في كنيسة القديس بيرفريوس للروم الأرثوذوكس بمدينة غزة القديمة عشرات المسيحيين، على إقامة الصلوات والطقوس الدينية، بغياب أي مظاهر للفرح والسرور والزينة المعتادة بسبب الحرب.

وبثّت الكنيسة التي لم تسلم من القصف الإسرائيلي خلال الإبادة المتواصلة، عبر صفحتها على فيسبوك فيديو مباشر للصلوات والحاضرين الذين غاب السرور عن ملامحهم كما هو الحال في هذا العيد الذي يعتبر الأهم لدى المسيحيين حول العالم.

وككل الفلسطينيين في غزة، يعاني المسيحيون في غزة من حرب الإبادة الإسرائيلية، ما دفعهم إلى اللجوء إلى كنيستين في القطاع بحثا عن الأمان، حيث يتم تأمين حاجاتهم من خلالها.

وبعد “سبت النور” احتفل المسيحيون في فلسطين، الأحد، بـ”عيد الفصح المجيد” ورددوا مع ساعات الفجر الأولى الترانيم والدعوات من داخل كنيسة القديس برفيريوس، ليعم الأمن والسلام ربوع الوطن وأن تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحسب بيانات مؤسسات مسيحية في غزة قبل بدء الحرب، فإن أعداد المسيحيين في غزة تناقصت بفعل الهجرة من القطاع، وباتت لا تزيد عن نحو ألفي شخص.

ويتبع نحو 70 بالمئة من مسيحيي قطاع غزة لطائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية لطائفة اللاتين الكاثوليك.

وبمناسبة الأعياد، عبّر القس الفلسطيني منذر إسحاق، راعي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم وبيت ساحور جنوب الضفة الغربية، عن مخاوف من تعرّض المسيحيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة إلى الانقراض جراء جريمة الإبادة المستمرة وسياسة التضييق والحصار.

والجمعة، أحيا مسيحيو غزة “الجمعة العظيمة” التي تسبق سبت النور وأحد الفصح، وسط أجواء يسودها الموت والدمار جراء استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

ويتزامن العيد المسيحي هذا العام مع تصاعد وتيرة القصف والمجازر الإسرائيلية المروعة، حيث اقتصرت على طقوس دينية وفعاليات صامتة من أداء للصلوات وإضاءة الشموع.

ومنذ فجر الأحد، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مجازر دموية في قصف استهدف منازل وخيام نزوح بمناطق متفرقة من القطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وفق مصادر طبية.

(الأناضول)