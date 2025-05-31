للعام الرابع تواليا.. ريال مدريد الأعلى قيمة في العالم

إسبانيا: قالت مجلة فوربس إن ريال مدريد تصدر قائمة الأندية الأعلى قيمة في العالم للعام الرابع تواليا، بتقييم يصل إلى 6.6 مليار دولار.

وأضافت المجلة في تقرير نشرته أمس الجمعة، أن ريال مدريد أصبح أول ناد لكرة القدم يحقق مليار دولار في عام واحد بعدما بلغت إيراداته القياسية 1.13 مليار دولار خلال موسم 2023-2024.

وقالت شركة ديلويت في وقت سابق من هذا العام إن النادي الإسباني، وهو ثاني فريق رياضي في التاريخ يحقق مليار دولار في عام واحد بعد دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، أصبح أول ناد لكرة القدم يحقق مليار يورو كإيرادات في عام واحد.

ويحتل مانشستر يونايتد الإنكليزي المركز الثاني في قائمة فوربس بقيمة 6.6 مليار دولار بعد تحقيق إيرادات بلغت 834 مليون دولار في موسم 2023-2024 بالرغم من تقديمه موسما للنسيان في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويأتي برشلونة، منافس ريال مدريد في الدوري الإسباني، في المركز الثالث بقيمة 5.65 مليار دولار، بينما يأتي ليفربول ومانشستر سيتي في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

وأدرجت مجلة فوربس ستة فرق من الدوري الإنكليزي الممتاز ضمن قائمة أعلى عشرة أندية قيمة، إذ جاء أرسنال وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي في القائمة بعد بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.