للمرة الأولى.. السيناتور أنغوس كينغ يعلن معارضته لأي دعم أمريكي لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن السيناتور الأمريكي المستقل أنغوس كينغ (عن ولاية ماين)، يوم الإثنين، إنه سيعارض “أي” دعم لإسرائيل في ظل سياسة التجويع الإسرائيلية لقطاع غزة.

وأكد كينغ في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: “لقد انتهى بالنسبة لي دعم أفعال الحكومة الإسرائيلية الحالية، وسأدعو وأصوّت لإنهاء أي دعم من الولايات المتحدة لها بالكامل، إلى أن يحدث تغيير ملموس في نهج السياسة الإسرائيلية.”

وأضاف: “معياري سيكون بسيطًا: لا مساعدات من أي نوع طالما أن هناك أطفالًا يتضوّرون جوعًا في غزة بسبب أفعال الحكومة الإسرائيلية أو تقاعسها.”

وجاءت تصريحات كينغ في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود تباين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أكد ترامب أن هناك “مجاعة حقيقية” تجتاح القطاع.

وقال ترامب للصحافيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه “ليس متفقًا تمامًا” مع ادعاء نتنياهو بأنه “لا توجد مجاعة” في غزة، مضيفًا: “أعني، بناءً على ما نشاهده على التلفاز، أقول ليس تمامًا، لأن هؤلاء الأطفال يبدون في حالة جوع شديد.”

بدورها، وصفت رايتشل كامينغز، مديرة برامج غزة في منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children)، الوضع في القطاع بأنه “كارثي”، مؤكدة أن “الأطفال يتضورون جوعًا حرفيًا”.

وأضافت في مقابلة مع قناة ABC: “الوضع في غزة كارثي بالنسبة للأطفال، ويتفاقم الآن ليشمل الكبار أيضًا. لا يوجد طعام في الأسواق. الأطفال يموتون من الجوع حرفيًا.”

واختتم كينغ بيانه بالقول: “لا أستطيع الدفاع عمّا لا يمكن الدفاع عنه. إن أفعال إسرائيل في حربها على غزة، وخاصة فشلها في مواجهة الأزمة الإنسانية غير المتصورة التي تتكشف الآن، إهانة للكرامة الإنسانية.”

وأضاف: “ما يبدو أنه مجاعة متعمّدة مفروضة على سكان مدنيين – بينهم عشرات الآلاف من الأطفال – لا يمكن أبدًا اعتباره استراتيجية عسكرية مقبولة”.