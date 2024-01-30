للمرة الأولى.. مبابي يصدُق مع ريال مدريد

لندن- “القدس العربي”:

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، رفض الانصياع لأحدث ضغوط العائلة والدائرة المقربة، وذلك للحفاظ على حبل الود مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كأول مرة يصدُق في ارتباطه مع القرش الأبيض الكبير، تمهيدا لانتقاله إلى قلعة “سانتياغو بيرنابيو” في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان.

ووفقا لما ذكرته “ماركا”، فإن والدة الهداف التاريخي للعملاق الباريسي، فايزة العماري، كثفت في الأيام والساعات القليلة الماضية عمليات الضغط على نجلها الأكبر، لإقناعه بمساومة اللوس بلانكوس على عرض مالي أعلى من المتفق عليه مع وسطاء الرئيس التاريخي للنادي، بيد أنه رفض حتى الاستماع للاقتراح، وذلك تحسبا لشراء غضب بيريز، وبالتبعية غلق باب الريال لأبد، لا سيما بعد تلميحاته الأخيرة إلى عدم حاجة مشروع كارلو أنشيلوتي لدماء جديدة في خط الهجوم.

وجاء في نفس التقرير، أن مبابي أبلغ بيئته وطاقم محاميه، بأنه سيبقى متمسكا بكلمته واتفاقه مع فلورنتينو، رغم ثقته في قدرة الوالدة الجزائرية الأصل، في الحصول على راتب ومكافآت مالية تفوق الأرقام المتفق عليها مع وسطاء نادي القرن بشكل مبدئي، وهي نفس الرواية التي بصمت على صحتها منصة “موندو ديبورتيفو”، التي علمت من مصادرها، أن الميغا ستار، رفض طلب ما وصفتهم بعشريته، باشتراط الحصول على ما يلامس الـ100 مليون يورو، كراتب سنوي من الإدارة الملكية.

وأرجع المصدران، سبب اعتراض اللاعب على الفكرة، أولا لتأمين العائلة على رقم خرافي بمجرد وضع القلم على عقد ارتباطه بالنادي الإسباني، يُقدر بنحو 175 مليون يورو في صورة مكافأة بعد التوقيع المجاني، ثانيا وهو الأهم بالنسبة لصاحب الشأن، لشعوره بأن الريال لن يوافق على هذه المبالغ الفلكية، لابتعادها بمسافات ضوئية عن سياسته المالية وما يُعرف بالحد الأقصى للأجور، بوجود الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس في المقدمة، براتب سنوي لا يزيد عن 20 مليون يورو لكل أسطورة.

وكان بيريز قد تجاهل ذكر اسم مبابي، حين سؤال عن إمكانية جلب كيليان في الميركاتو الصيفي المقبل، مكتفيا بالإشادة بالثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس، وفي الأخير قال نصا في مقابلة موثقة مع قناة “موفيستار” الإسبانية “هذا ليس اليوم المناسب للحديث عن ذلك، إنه يوم لتهنئة اللاعبين الموجودين لدينا، وليس للاعبي الفرق الأخرى”، وذلك بعد اكتساح الغريم الأزلي برشلونة برباعية مقابل هدف في نهائي كأس السوبر الإسبانية.

وسبق لمبابي وأن أعطى ظهره للكتيبة المدريدية في أكثر من مناسبة، وكانت البداية عندما فضّل الذهاب إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 بعد حصوله على الضوء الأخضر لمغادرة موناكو، والأخيرة قبل 18 شهرا، حين كان الاعتقاد السائد في المحيط الإعلامي الأبيض، أنه سيوقع للنادي بموجب قانون بوسمان فور انتهاء عقده مع أثرياء عاصمة الموضة والنور، وفي النهاية جاءت الضربة المؤلمة، بموافقته على تجديد عقده في “حديقة الأمراء” لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.