للمرة الأولى منذ عام 2013.. أبو تريكة يظهر في فيديو ترويجي لاستاد النادي الأهلي

القاهرة- “القدس العربي”:

ظهر محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، للمرة الأولى منذ مغادرته القاهرة، في إعلان ترويجي لاستاد النادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي، فيديو ترويجيا للاستاد الجديد، بتواجد العديد من نجوم النادي.

وعلق الحساب الرسمي للنادي على الفيديو بعبارات: “غنوا غنوا أهلي دايما يفضل نسره عالي.. وعاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي”.

وظهر في الفيديو عدد من لاعبي النادي السابقين والحاليين، منهم التونسي علي معلول، ووليد صلاح الدين، وسيد عبدالحفيظ، وأسامة حسني، ومحمد بركات، ومحمد الشناوي، ووليد سليمان، وعماد متعب، ومصطفى عبده، والأنغولي جيلبيرتو.

كما ظهر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، وعبد العزيز عبد الشافي.

وتصمن الفيديو أسماء بعض مشجعي النادي الذين قُتلوا فيما عرف إعلاميا بمذبحة بورسعيد، التي وقعت خلال مباراة الأهلي مع المصري البورسعيدي في مدينة بورسعيد، وأسفرت عن مقتل 72 من مشجعي النادي.

واختتم الفيديو محمد أبو تريكة قائلا: “عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي، عاشت الأسامي”.

ولاقى ظهور أبو تريكة استحسانا واسعا في صفوف مشجعي النادي.

وكتب محمود نصر الله على فيسبوك: “أنا سعيد لأن أبو تريكة بدأ يأخذ بعضا من التقدير الذي يستحقه من النادي الاهلي، واسمه بات يذكر بشكل طبيعي، ويتواجد في أهم لحظات النادي بدون حساسيات مبالغ فيها ومحاولة لإبعاد اسمه عن كل شيء، ربنا يزيد الماجيكو محبة في قلوب الناس”.

وكتب خالد عواض: “ظهور أبو تريكة في صدارة إعلان عن أساطير النادي الأهلي هو أجمل شيء حصل إلى الآن في رمضان، وهو أمر له دلالة واضحة، وبالمناسبة تريكة لم يظهر في إعلان من قبل”.

وكتب محمد الشوربجي: “عودة أبو تريكة للظهور عبر الشاشات المصرية لحظة انتظرها عشاق الكرة المصرية بفارغ الصبر، عم الناس أمير القلوب والله زمان يا أبو تريكة”.

وفي أعقاب عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي عام 2013، أدرجت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وسجنت الآلاف من أنصارها.

وكان أبو تريكة من ضمن أولئك الذي أدرجت أسماؤهم. وتضمن ذلك الإجراء؛ التحفظ على أمواله ومنعه من السفر وسحب جواز سفره أو وضعه على قوائم ترقب الوصول.

ينفي أبو تريكة الاتهامات الموجهة إليه بدعم الارهاب، وهو يقيم في قطر منذ 2016 حيث مقر شبكة “بي إن سبورتس” التي يعمل لصالحها كمحلل لمباريات كرة القدم.

وما زال أبو تريكة مدرجا على قوائم الإرهاب في مصر، ضمن القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة الذي صدر فيها حكم بإدراج 1524 اسما على قوائم الإرهابيين.

وبعد انتهاء 5 سنوات من الإدراج، تقدمت النيابة بطلب جديد عام 2023 إلى محكمة الجنايات، التي قررت الاستجابة لطلب النيابة بتمديد مدة الإدراج لخمس سنوات إضافية. إلا أن محكمة النقض بعد الطعن على الحكم، قضت بنقض حكم محكمة الجنايات بمد المدة، كما قررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة.

وبالفعل، قدمت النيابة طلب إلى محكمة الجنايات لرفع التحفظ على 716 اسما، وصدر الحكم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أما باقي الـ808 أسماء وبينهم أبو تريكة، فقالت النيابة إنها تجري تحريات لبيان استمرار أنشطتهم من عدمه.