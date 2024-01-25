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للمرة الأولى منذ 4 أيام.. انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة

منذ ساعة واحدة

مباني مدمرة إثر القصف الإسرائيلي في رفح

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القدس المحتلة: دوّت صفارات الإنذار، الخميس، في عدة مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة، للمرة الأولى منذ 4 أيام، تحذيرًا من إطلاق صواريخ.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهيئة البث العبرية، إنها “المرة الأولى منذ 4 أيام التي يتم فيها إطلاق الصفارات في بلدات غلاف قطاع غزة”.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور على هذا التطور.

وفي وقت سابق الخميس، قال جيش الاحتلال إن قواته “تواصل عملياتها في خان يونس ووسط وشمالي قطاع غزة”.

وأضاف في بيان: “داهم جنود لواء المظليين على مدار آخر 24 ساعة، أهدافًا في حي الأمل في منطقة خان يونس”. وأشار إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت “مسلحين فلسطينيين”، مدعيا أنها “قضت عليهم”، وفق تعبيره.

وزعم أنه “خلال نشاط آخر في المنطقة، رصدت منظومة النيران التابعة لفرقة الكوماندوز 6 مسلحين يحملون قاذفة آر بي جي على مقربة من الجنود في المنطقة، حيث ردت على ذلك طائرة تابعة لسلاح الجو وقضت عليهم”.

وأضاف جيش الاحتلال: “في وسط القطاع وكجزء من نشاط جنود لواء يفتاح، داهمت القوات عددًا من المباني العسكرية في المنطقة”.

وادعى أنه “بشمال قطاع غزة قضى جنود مجموعة القتال التابعة للواء 5 على عدد من المسلحين، وعثروا على وسائل قتالية”.

ولم تعلّق حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على الفور على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل حربا شرسة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم عنف ضرباتها وكثافتها إلى جانب تفوقها في تطور الأسلحة والدعم الغربي وخاصة الأمريكي لجيشها، إلا أنها تكبدت خسائر في الجنود هي الأعلى مقارنةً مع حروبها السابقة، كان أثقلها الاثنين، حيث قتل 24 ضابطا وجنديا داخل القطاع في يوم واحد.

(الأناضول)

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