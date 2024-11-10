سياسة | دولي

للمرة الأولى.. نتنياهو يقر بمسؤولية إسرائيل عن تفجيرات البيجر في لبنان

10 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
6

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى بمسؤولية بلاده عن تفجير أجهزة الاستدعاء “البيجر” في لبنان.

وقال إن هذه العملية واغتيال أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، انطلقت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية.

جاء ذلك في تصريحات لنتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكرته القناة (12) العبرية الخاصة.

وفي الجلسة، كشف نتنياهو أن “عمليتي البيجر والقضاء على نصر الله انطلقتا رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية المسؤولة عنهم”.

فيما نقلت هيئة البث الرسمية عن نتنياهو قوله: “قبل عملية البيجر أخبروني أن الولايات المتحدة ستعارض، لكني لم أستمع لهم”.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” كان نتنياهو يقصد أن من أخبره بذلك هو وزير الجيش المُقال يوآف غالانت.

وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول إسرائيلي كبير علنا بتفجير أجهزة الاتصالات في لبنان.

وفي 17 و18 سبتمبر/ أيلول الماضي، استشهد 26 شخصا وأصيب أكثر من 3250 آخرين جراء انفجار آلاف الأجهزة اللاسلكية من نوع “بيجر” و”أيكوم” في عدة مناطق بلبنان، فيما اغتالت إسرائيل حسن نصر الله، في 27 من الشهر ذاته، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

في السياق، قال نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية بهدف تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في بيان “كانت محادثات جيدة ومهمة للغاية. نحن متفقون بشأن التهديد الإيراني بكل مكوناته والخطر الذي يشكله. كما نرى الفرص العظيمة أمام إسرائيل في مجال السلام وتوسعه وفي مجالات أخرى”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول طارق:
    نوفمبر 10, 2024 الساعة 3:40 م

    حزب الله لم يشتري البيجر .. اشتراه من سيبع الحزب و يبيع أمينه لإسرائيل. سلامة إيران قبتها عرب.

    رد
    1. يقول محمد الجزائؤي:
      نوفمبر 10, 2024 الساعة 5:25 م

      إيران لم تبع ،و لن تبيع .

  2. يقول ابو العبد:
    نوفمبر 10, 2024 الساعة 6:57 م

    مقتل القيادي في حزب الله سليم عياش، المدان باغتيال رفيق الحريري، باستهداف إسرائيلي في سوريا. وعياش مدان بجريمة اغتيال الحريري، مع 3 آخرين من حزب الله، في حكم صادر غيابياً عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 2020.

    رد
  3. يقول abdo:
    نوفمبر 10, 2024 الساعة 7:26 م

    تمت العملية بتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة: هذه الدولة اتخدت خطا تابتا في تدمير العالم العربي

    رد
  4. يقول حسام احمد:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 8:15 ص

    العمليه تمت من داخل لبنان
    والصهيوني لايعلم عنها وإنما يتبناها
    لأن المدبر يخشى الانتقام

    رد
  5. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 11, 2024 الساعة 11:44 ص

    أحقر من سفاح أطفال ونساء غزة لم تلد النساء ✌️🇵🇸☹️🔥🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

إيران ـ أمريكا: دبلوماسية التوتر
16 - مارس - 2025
الموساد: أدخلنا أول 500 جهاز “بيجر” إلى لبنان قبل الحرب بأسابيع
25 - فبراير - 2025
مؤسسة “هند رجب” تتقدم بشكوى في بلجيكا ضد وزير إسرائيلي هدّد رئيسها بـ”البيجر”
28 - يناير - 2025
رئيس رابطة مكافحة التشهير يعترف بفشل الحرب على “معاداة السامية” ويطلب “أفكارا خلاقة مثل بيجر” لمواجهتها
10 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية