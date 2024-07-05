للمرة الثالثة.. تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية في إيران

طهران: مددت السلطات الإيرانية للمرة الثالثة فترة التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق تصريح صحافي للمتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية محسن إسلامي.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية، عن إسلامي، قوله إن عملية التصويت التي بدأت في الساعة الثامنة صباحا، انتهت عند الساعة السادسة مساء، قبل أن يتم تمديدها حتى الساعة الثامنة ثم العاشرة مساء، بالتوقيت المحلي (تغ+3:30).

وأضاف أن لجنة الانتخابات قررت تمديد فترة التصويت حتى منتصف الليل، مؤكدا أنه لن يتم تمديدها مجددا.

وتشهد الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة الإيرانية منافسة بين المرشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.

وحصل بزشكيان، في الجولة الأولى على 42.5 في المئة من أصوات المشاركين، فيما نال جليلي 38.6 في المئة من الأصوات.

وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/ أيار الماضي.

وفي استطلاع للرأي العام أجرته وكالة الطلبة الإيرانيين، وجها لوجه الأربعاء، مع 3 آلاف و660 شخصا في جميع أنحاء البلاد، حصل بزشكيان على تأييد بنسبة 49.5 في المئة، وجليلي على نسبة 43.9 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.

(الأناضول)