للمرة الثانية.. الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة إلى غزة- (شاهد)

عمان: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه وبتوجيهات ملكية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، يوم السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة.
وأوضحت بترا أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.
(د ب أ)
شاهد لحظة تنفيذ الجيش الأردني عملية إنزال جوي لمساعدات طبية في #غزة للمرة الثانية https://t.co/ZcFOpg8tUz pic.twitter.com/eVUN5VApAN
— CNN بالعربية (@cnnarabic) November 12, 2023
ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا ورب الأقصى المبارك والبيت العتيق يا رفيق إنها مهزلة بكل المقاييس 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥
هه لماذا لا ينزلون الأسلحة للشعب الغزاوي الأعزل الذي يواجه غطرسة لا مثيل لها من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على العرب على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي سنين وسنين 🤔✌️🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥