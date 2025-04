للمرة الثانية…اللوبي الإسرائيلي يعرض 20 مليون دولار على مرشح من أصول عربية لمنافسة رشيدة طليب في انتخابات ميشيغان- (فيديو)

ميشيغان- “القدس العربي”: كشف ناصر بيضون على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللوبي الإسرائيلي اتصل به من أجل منافسة رشيدة طليب على مقعد مجلس النواب – وهي الحالة الثانية من نوعها خلال أسبوع بعد أن تحدث مرشح مجلس الشيوخ هيل هاربر عن عرض مماثل .

I was offered $20 million to withdraw from the senatorial race and to run against my friend @rashidatlaib. Even knowing where I stand on AIPAC's influence on our elections and foreign policy, the pro-Israel lobby had the nerve to suggest that I would even consider taking a dime… pic.twitter.com/QTvFhbExj9

— Nasser Beydoun (@NasserforMich) November 27, 2023