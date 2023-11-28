للمرة الثانية…اللوبي الإسرائيلي يعرض 20 مليون دولار على مرشح من أصول عربية لمنافسة رشيدة طليب في انتخابات ميشيغان- (فيديو)

ميشيغان- “القدس العربي”: كشف ناصر بيضون على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللوبي الإسرائيلي اتصل به من أجل منافسة رشيدة طليب على مقعد مجلس النواب – وهي الحالة الثانية من نوعها خلال أسبوع بعد أن تحدث مرشح مجلس الشيوخ هيل هاربر عن عرض مماثل .

I was offered $20 million to withdraw from the senatorial race and to run against my friend @rashidatlaib. Even knowing where I stand on AIPAC's influence on our elections and foreign policy, the pro-Israel lobby had the nerve to suggest that I would even consider taking a dime… pic.twitter.com/QTvFhbExj9 — Nasser Beydoun (@NasserforMich) November 27, 2023

وقال بيضون، الإثنين، إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “لديها الجرأة لتقترح أنني سأفكر في أخذ عشرة سنتات منهم”.

وأكد بيضون، الذي أعلن ترشحه للمنافسة على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في مقطع فيديو مرفق أنّ ” اللوبي المؤيد لإسرائيل سيبذل قصارى جهده لإزالة أي شخص من الكونغرس الأمريكي لديه أي معارضة لأجندته ودعمه الكامل الذي لا لبس فيه لإسرائيل.

ولم يحدد بيضون الشخص، الذي تقدم إليه بالعرض، مشيرًا فقط إلى لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك)، التي تنفق الأموال على دعم المرشحين السياسيين للمناصب.

وطليب، التي تمثل الدائرة الثانية عشرة في ميشيغان في الكونغرس، هي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب الأمريكي، وهي معروفة بانتقادها للاحتلال الإسرائيلي، وكانت مؤخراً هدفاً للتصويت بحجب الثقة عنها بسبب تصريحات بشأن غزة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة في 22 نوفمبر أن رجل أعمال من ميشيغان عرض على هاربر 20 مليون دولار من أموال الحملة إذا قام بحملة ضد طليب في السباق التمهيدي الديمقراطي العام المقبل.