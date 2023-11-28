سياسة | دولي | الولايات المتحدة

للمرة الثانية…اللوبي الإسرائيلي يعرض 20 مليون دولار على مرشح من أصول عربية لمنافسة رشيدة طليب في انتخابات ميشيغان- (فيديو)

28 - نوفمبر - 2023

رائد صالحة
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ميشيغان- “القدس العربي”: كشف ناصر بيضون على وسائل التواصل الاجتماعي أن اللوبي الإسرائيلي اتصل به من أجل منافسة رشيدة طليب على مقعد مجلس النواب – وهي الحالة الثانية من نوعها خلال أسبوع بعد أن تحدث مرشح مجلس الشيوخ هيل هاربر عن عرض مماثل .

وقال بيضون، الإثنين،  إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “لديها الجرأة لتقترح أنني سأفكر في أخذ عشرة سنتات منهم”.

وأكد بيضون، الذي أعلن ترشحه للمنافسة على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في مقطع فيديو مرفق أنّ ” اللوبي المؤيد لإسرائيل سيبذل قصارى جهده لإزالة أي شخص من الكونغرس الأمريكي لديه أي معارضة لأجندته ودعمه الكامل الذي لا لبس فيه لإسرائيل.

ولم يحدد بيضون الشخص، الذي تقدم  إليه بالعرض، مشيرًا فقط إلى لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية (إيباك)، التي تنفق الأموال على دعم المرشحين السياسيين للمناصب.

وطليب، التي تمثل الدائرة الثانية عشرة في ميشيغان في الكونغرس، هي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب الأمريكي، وهي معروفة بانتقادها للاحتلال الإسرائيلي، وكانت مؤخراً هدفاً للتصويت بحجب الثقة عنها بسبب تصريحات بشأن غزة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة في 22 نوفمبر أن رجل أعمال من ميشيغان عرض على هاربر 20 مليون دولار من أموال الحملة إذا قام بحملة ضد طليب في السباق التمهيدي الديمقراطي العام المقبل.

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  1. يقول متابع مغترب:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 3:54 ص

    ويتهمون الروس والصينين بالتدخل في الانتخابات الامريكية ولا يعترفون بآن أيباك والصهيونية هي الجهة الوحيدة التي تتدخل وتتلاعب بكل انتخابات تجري في أمريكا

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    1. يقول ملاحظ - الجزائر:
      نوفمبر 28, 2023 الساعة 9:56 ص

      صدقت ، هم كذالك

  2. يقول Ali:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 6:37 ص

    الرشوة ستهدم امريكا. هذاا هو السلاح الفتاك و الصامت.

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    1. يقول ملاحظ - الجزائر:
      نوفمبر 28, 2023 الساعة 9:57 ص

      آمين

  3. يقول عاشق الأقصى:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 6:56 ص

    بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الفساد.

    رد
  4. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 7:19 ص

    ايباك….حفنة من اخس البشر يظنون ان لا يوجد في الكون رجال و نساء عظماء …
    المال ليس غاية….الغاية الأسمى تظل الكرامة ….الكرامة التي يفتقدها اللوبي الصهيوني

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  5. يقول عيسى الجزائري:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 7:22 ص

    أصبح بعض العرب رمزا للرخس والرشوى والشراء! والجبن والنفاق!.
    لولا بقاء بعض الرجال على وجه الأرض مثل مقاومي غزة بفلسطين المباركة ،لقلنا :اللهم أقم الساعة!.

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  6. يقول Anon:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 7:44 ص

    لماذا لا يأخذ ال20 مليون دولار ثم ينسحب و يدعم بها طيلب و بهذا يكون قد ضرب عصفورين بحجر.

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    1. يقول منصف:
      نوفمبر 28, 2023 الساعة 8:32 ص

      ليس قبل محفل الالتزام والعهد ووليمة الاستوديو والتقاط صور حتى لا يقدر إلا الظفاع المستميت معبد مأمور!

  7. يقول Our principle is semantic:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 8:25 ص

    Ethics and principles.are proto….to achieving harmony bios for All…

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  8. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    نوفمبر 28, 2023 الساعة 8:29 ص

    هذا الفيديو الذي يفصّل ويفضح السياسات والمؤسسات التي تؤصل كل ما يقف بوجه صهيونية السيطرة على فلسطين وتشريد أهلها على أعين وذر رماد مفاوضات وإملاءات أقليمو-تواطؤية بمظلة غربية، لا يفوت أي صحفي طموح وشريف ونزيه وغيور. Weaponized Anti-Semitism Allegations_How Israel Plays the Victim , Inverts Reality & Stifles Dissent

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