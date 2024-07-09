للمرة الثانية.. حزب الله ينشر مشاهد مصورة لمواقع إسرائيلية- (فيديو)

نشر الإعلام الحربي في “حزب الله”، الثلاثاء، ما سماها “الحلقة 2 من الهدهد”، والتي تظهر مشاهد لمواقع ومقرات عسكرية إسرائيلية صوّرتها مسيراته في الجولان السوري المحتل.

وأظهرت المشاهد التي بثها إعلام “حزب الله” قواعد استخبارات إسرائيلية، ومقرات قيادية، ومعسكرات في الجولان السوري المحتل، وقال إن المشاهد “عادت بها طائرات القوة الجوية في حزب الله”.

ويظهر في الفيديو مسحا لقواعد قال “حزب الله” إنها “لـ 6 محطات استراتيجية للاستطلاع الإلكتروني، وهي مواقع شلاغيم الغربي، وأسترا، وشلاغيم الشرقي، ويسرائيلي، وأفيطال، وموقع تل فارس”.

وحتى الساعة 12:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب رسمي من إسرائيل بشأن ما نشره “حزب الله”.

"جديد الهدهد".. حزب الله ينشر الحلقة 2 pic.twitter.com/Ml3H4qX5hq — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 9, 2024

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن “حزب الله” تنفيذ عملية “الهدهد” الأولى، بإرسال طائرة مسيرة عادت بصور حسّاسة من شمال إسرائيل، وتحديدا من ميناء حيفا.

ونشر “حزب الله” الحلقة رقم واحد حينها، من خلال مقطع مصور يتضمن مسحا دقيقا لمناطق في شمال إسرائيل صورته طائرات مسيرة، قال الحزب إن المسيرات تمكنت من تجاوز وسائل الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعادت دون كشفها أو إسقاطها.

في السياق، استشهد شخصان على الأقل الثلاثاء جراء قصف اسرائيلي استهدف سيارة تابعة لحزب الله في الجانب السوري من الحدود مع لبنان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن “مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثالث بجروح جراء قصف نفّذته مسيّرة اسرائيلية على سيارة تابعة لحزب الله في منطقة جديدة يابوس” الحدودية مع شرق لبنان.

(وكالات)