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للمرة الثانية خلال أسبوع.. مجهولون يحرقون شجرة الميلاد في شمال لبنان- (شاهد)

منذ 31 دقيقة

شجرة عيد الميلاد في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان، ديسمبر 2023، وضعت رغم التوترات على الحدود والقصف المتبادل مع إسرائيل- رويترز

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بيروت: أقدم مجهولون، فجر اليوم السبت، على إحراق  شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في مدينة الميناء شمال لبنان.

وقام مجهولون بإلقاء مادة البنزين على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في مدينة الميناء، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، بحسب ما ذكرت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.

وبدأت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية التحقيقات لمعرفة الفاعلين .

يذكر أن عدداً من الأشخاص أقدموا، في 24  كانون الأول/ديسمبر، على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية في مدينة طرابلس شمال لبنان. وقامت مخابرات الجيش اللبناني بتوقيف الفاعلين.

(د ب أ)

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