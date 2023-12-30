للمرة الثانية خلال أسبوع.. مجهولون يحرقون شجرة الميلاد في شمال لبنان- (شاهد)

بيروت: أقدم مجهولون، فجر اليوم السبت، على إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في مدينة الميناء شمال لبنان.
وقام مجهولون بإلقاء مادة البنزين على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في مدينة الميناء، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، بحسب ما ذكرت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية.
بالـ #فيديو: للمرة الثانية إحراق "#شجرة_الميلاد" في #طرابلس!https://t.co/W24GAoyloQ pic.twitter.com/pYRfhvctTl
— Lebanon Debate (@lebanondebate) December 30, 2023
وبدأت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية التحقيقات لمعرفة الفاعلين .
يذكر أن عدداً من الأشخاص أقدموا، في 24 كانون الأول/ديسمبر، على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية في مدينة طرابلس شمال لبنان. وقامت مخابرات الجيش اللبناني بتوقيف الفاعلين.
(د ب أ)