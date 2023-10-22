للمرة الثانية خلال أيام.. خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

دمشق: خرج مطارا دمشق وحلب الدوليان عن الخدمة جراء تعرضهما لقصف جوي إسرائيلي فجر اليوم الأحد، وتم تحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

وقُتل عامل سوري وأصيب آخر، نتيجة القصف الإسرائيلي. وأفادت وكالة سانا التابعة للنظام، إن “إسرائيل هاجمت مطاري دمشق وحلب الدوليين في وقت مبكر من صباح الأحد برشقات من الصواريخ أطلقت من البحر الأبيض المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري”.

وأضافت: “قُتل عامل مدني في مطار دمشق وإصيب آخر بجروح، ولحقت أضرار بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة وتحويل الرحلات إلى مطار اللاذقية”.

وحسب ما ذكرت شبكة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله، فإن مطار حلب تعرض لقصف بأربعة صواريخ.

ونقلت وكالة سانا عن وزارة النقل في النظام السوري قولها: “جراء العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب الدوليين والذي أدى لتعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم.. ندعو المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران وسيتم تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء”.

يذكر أن المطارين سبق أن تعرضا لهجوم من قبل إسرائيل الأسبوع الماضي، حيث خرجا عن الخدمة أيضا.

(وكالات)