استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين بنيران الاحتلال في مخيم طولكرم

فلسطيني أمام مكتب الأونروا المتضرر، في أعقاب الغارة الإسرائيلية، في مخيم نور شمس، في طولكرم، 1 نوفمبر 2024. رويترز

رام الله: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن في مخيم طولكرم للاجئين شمالي الضفة الغربية، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ فجر الخميس.

كما أصيب 4 فلسطينيين بينهم سيدة. وذكر رئيس اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم للاجئين فيصل سلامة، إن 4 مواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف حي الخدمات في المخيم بينهم سيدة وشاب من ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تمنع دخول الطواقم الطبية للمخيم.

وفي وقت سابق الخميس، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “طواقمنا تتعامل مع إصابة سيدة (57 عاما) جراء إصابتها بشظايا قصف إسرائيلي بمخيم طولكرم”.

#شاهد | اشتباكات عنيفة متواصلة وتفجير عبوات ناسفة بقوات الاحتلال في مخيم طولكرم pic.twitter.com/jZwXBleQG4 — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 7, 2024

وذكرت أنه تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن تشير إلى حالتها.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا ثانيا في مخيم طولكرم، ولك يعرف بعد مزيد من التفاصيل.

في السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح الخميس، إن “عدداً كبيراً من آليات الاحتلال ترافقها أربع جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي”.

وأضافت أنها “سارت باتجاه (منطقة) دوار العليمي، واتجهت نحو دوار اليونس وشارع السكة ودوار اكتابا باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة”.

وتابعت: “آليات الاحتلال تتمركز في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات، وتحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض”.

مصادر محلية: تصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف المقاومة لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/zhcuCo0gLE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 7, 2024

فيما “تقوم جرافات الاحتلال بتجريف شارع نابلس عند مدخل المخيم، وتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين المدمرة من الاقتحامات السابقة”، وفق الوكالة

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين“.

تغطية صحفية: آثار الدمار الذي خلفته جرافات الاحتلال في حارة الحواشين بمخيم جنين pic.twitter.com/jtb2HDXw82 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 7, 2024

ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة بينهم فتاتان، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك الخميس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن “علميات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وقلقيلية، ورام الله، وطوباس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وأشار البيان إلى أن “عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضفة بما فيها القدس”.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش والمستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 778 فلسطينياً وإصابة نحو 6 آلاف و300، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

فيما أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت العشرات، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)