للمرة الرابعة.. محمد الحلو يخضع لجراحة في القلب

“القدس العربي”: خضع الفنان المصري محمد الحلو لعملية جراحية في القلب للمرة الرابعة، حيث قرر الأطباء تركيب دعامات له، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، حيث فشلت العمليات التي خضع لها من قبل ليُجبر على الخضوع لتلك العملية مجددًا.

وأوضح نجل محمد الحلو عن الحالة الصحية لوالده، قائلا: “خضع لثلاث عمليات لتركيب دعامات، وأول عملية بعد تسعة أشهر من خضوعه لها اتسدت الشرايين بسبب عدم التزامه بتعليمات الطبيب الخاص به، وحاليًا خضع لعملية رابعة لتسليك الشرايين وتركيب دعامات.

وكشف حمادة الحلو، مؤخرًا سبب ابتعاد والده عن الحفلات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أمور أبرزها عدم تنظيم المواعيد والأجر.

وقال حمادة الحلو: “كل شوية تطلع إشاعات إنه تعبان وهو حالته كويسة جدًا، وغيابه بسبب عدم تنظيم مواعيد حفلات مناسبة وبيتعرض عليه نصف أجره بالرغم من مشواره الطويل وقيمته الفنية”.