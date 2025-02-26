للمرة 13.. نتنياهو يمثل أمام القضاء بتهم الفساد

القدس: مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أمام المحكمة المركزية للرد على اتهامات الفساد الموجهة إليه.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن نتنياهو مثل أمام المحكمة في تل أبيب للمرة الـ 13 منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وأضافت: “في بداية الجلسة، أشار القضاة إلى أنهم لم يوافقوا على طلب تأجيل الجلسة من أجل مشاهدة جنازة عائلة بيباس” المكونة من أم وطفلين كانوا أسرى في غزة.

ونقلت عن إحدى القضاة قولها: “نشارك حزن العائلة وعائلات القتلى الآخرين، لكننا نحافظ على الجلسة منظمة”.

قال موقع “والا” العبري إن الوزراء الإسرائيليين أُبلغوا بأن عائلة “بيباس” لا تريد مشاركة ممثل عن الحكومة في جنازة أفراد العائلة الثلاثة

ومساء السبت، قال موقع “والا” العبري إن الوزراء الإسرائيليين أُبلغوا بأن عائلة “بيباس” لا تريد مشاركة ممثل عن الحكومة في جنازة أفراد العائلة الثلاثة.

وقال نتنياهو: “أعتقد أنه من المناسب أن نقف دقيقة صمت، ونتذكر من وماذا نقاتل”.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″ الأكثر خطورة، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في “الملف 4000” بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهو يُنكرها مدعيا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

(الأناضول)