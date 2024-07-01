للمرة 227.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب العربية في النقب

القدس: هدمت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب (جنوب) للمرة 227.

وقال عزيز الطوري، عضو “اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب” (أهلية): “هدمت السلطات الإسرائيلية قرية العراقيب للمرة الـ 227 اليوم”.

وأضاف الطوري: “لقد هدموا كل شيء، إجرام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

وتابع: “ما جرى يظهر الوجه الحقيقي لهذه الحكومة (الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو) التي تريد هدم كل شيء للعرب”.

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت القرية للمرة الأخيرة في 6 يونيو/حزيران الماضي، وفقا للطوري.

وأكد المسؤول الفلسطيني عزم العائلات إعادة بناء القرية مجددا رغم الهدم المتكرر، وشدد قائلا: “لن نتخلى عن العراقيب ما دمنا على قيد الحياة”.

وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك لأول مرة في يوليو/ تموز 2010.

وتقطن نحو 22 عائلة منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة “ذاكرات” التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية 1948، إن “العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان”.

وذكرت المنظمة أن “السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم”، مبينة أن “إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها”.

(الأناضول)