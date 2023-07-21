للمعسكر الديمقراطي: متى ستستخدم ورقة غانتس ضد “معسكر الإجرام”؟

الأجنحة المتشددة في الاحتجاج تتناول بين حين وآخر تشويهات بني غانتس، أحياناً بدرجة تشبه التشويهات المخصصة للكهانيين والمجرمين الآخرين الذين يجلسون في الحكومة. أي مبادرة له من أجل التفاوض، بما في ذلك وضع السلم الأخير لنتنياهو من أجل ثنيه عن إسراع غبي إلى إلغاء ذريعة المعقولية، تستدعي وابلاً جديداً من الشتائم والإهانات.

سنبدأ بمبررات الغضب: نواة “فقط ليس بيبي” محقة في الادعاء بأن كلام نتنياهو لا يمكن الوثوق به وأنه من الخطير جداً التعامل معه. بيل كلينتون قال ذات مرة عن ياسر عرفات بأنه لم يشاهد عدم موثوقية كهذه. كان هذا قبل أن يشهد تطور الكذب كما يمثله المتهم من بلفور. إضافة إلى ذلك، الأقوال المتوارعة لغانتس ضد ما يسميه “رفض” رجال الاحتياط تلحق الظلم الكبير بأبطال إسرائيل الذين يحاولون إنقاذ الدولة بقواهم الضئيلة. أسابيع من الاحتجاجات المهذبة والصراخ والتوسل والتحذير لم تدغدغ قطار الشياطين الذي انطلق بسرعة في لجنة الدستور. لم يبتزوا من الائتلاف سوى الاستخفاف والتحريض. وعندما كانت كفاءة الجيش الإسرائيلي على المحك، توقفت الحملة التشريعية الخاطفة لتدمير منظومة القضاء، وكان هذا أيضاً عقب العمل الهستيري، وهو إقالة يوآف غالنت.

وثمة شيء مثير للغضب عندما يدير أعضاء كنيست مثل متان كهانا عيونهم ويقومون بإدانة الاحتجاج أمام المحكمة الدينية، في الوقت الذي يوضع فيه مشروع قانون مرعب لتوسيع صلاحيات المحاكم الدينية، التي تضر بالنساء بشكل ثابت، على الطاولة.

لكن، هذه هي الـ “لكن” الأكبر، فغانتس ذخر مهم للمعسكر الديمقراطي؛ ومن المؤسف أن أجزاء كبيرة في هذا المعسكر لا تدرك ذلك. هو ذخر لأنه في الفترة التي يبدأ فيها زبائن البقالات أو المواد الاستهلاكية بالانقسام حسب الانتماء للمعسكرات، ولا نريد التحدث عن دوائر اجتماعية مدمرة وعائلات ممزقة، فسيكون هو السياسي الوحيد المقبول لدى الطرفين. نتنياهو الذي يجلس في ائتلاف العار الذي يلحقه به، يبدو أن هذه نهاية مخجلة ومأساوية، كان على استعداد للموت كي يحظى بعشر الشرعية من المعسكرين، التي يحظى بها غانتس. هذا الشعور كان سيوصله إلى جانب صفحات التاريخ بدلاً من رزمة القذارة التي تتشكل من دافيد امسالم ونسيم فاتوري.

غانتس مقبول لدى مؤيدي الائتلاف أيضاً بسبب النوع: من سكان رأس العين، رجل أمن، وقبعة في صندوق القفازات، صديق الجميع، لكن أيضاً لأنه شخص يضع مصالح الدولة فوق مصالحه. (لكي تكون رجلاً، عليك أن تذل نفسك). في الوقت الذي يحاول فيه سمحا روتمان منع مشاركة أشخاص من اليمين في سلسلة المصالحة يطلب غانتس التحدث، حتى لو كان يعرف أن شخصاً كذاباً ومريضاً يقف أمامه. بالضبط مثل سنفور أمام شخص طيب.

العامل المؤثر في معاملة اليمين البيبي لغانتس هو الجلوس مع نتنياهو – نعم، الجلوس في حكومة وحدة منحه بعض حبات البندورة العفنة. البيبيون والحريديم يذكرون له الجميل على كسر مقاطعة نتنياهو رغم فشل هذا المشروع. بعضهم يعترفون أن نتنياهو وبحق شخص ماكر كالعادة وخدعه. المتعصبون يصبون جام غضبهم على آفي نسنكورن. وعلى أي حال، النتيجة متشابهة: هم يحبون غانتس، وهو من ناحيته يواصل دور الذي يغفر لمن مس كرامته ومستعد لإلحاق الضرر به على يد نتنياهو من أجل الدولة – المقاعد تتدفق في الكنيست حسب الاستطلاعات، ليس على غانتس فحسب، بل تنتقل من كتلة إلى أخرى.

حتى لو بدت الرسمية القسرية أحياناً مصطنعة، وحتى لو آذت العقول الشجاعة أحياناً، فعلى المعسكر الديمقراطي أن يستخدم ورقة غانتس بشكل جيد، وهذه تميزه عن معسكر الكهانية والإجرام.

رفيت هيخت

هآرتس 21/7/2023