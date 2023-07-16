لله‭ ‬در‭ ‬أهل‭ ‬القدس

شاهد الوافي كدميري
يا لها من تربة تطير من فوقها أرواح الأنبياء والعارفين.. وبقعة تقوم في قلبها القبلة الأولى للمسلمين.. وفي رحابها اصطف الأنبياء وراء محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين.. ومن سطحها ارتقى الحبيب في البراق إلى السماء لملاقاة رب العالمين..
وقد انتهى إلى تلك المتاهة موسى عليه السلام، بعد أن عانى من جميع أنواع الأذى من الفراعنة المستبدين.. وكم امتد تاريخ هذا المكان على هذا المنوال كمأوى لأناس عديدين.
ظاهرة المودة والمحبة
وكلما يرمي أحد بصره وسمعه إلى أهالي القدس يرى بعينيه البسمة والبهجة تتلاعبان في خدودهم.. ويسمع بأذنيه الرأفة والرفقة تلاك بهما ألسنتهم.. كأن ظاهرة المودة والمحبة تولد وتترعرع في أحضان أمهاتهم.. وكأنهم الدواء للأرواح المؤلمة تنبع وتسيل من بسمات أطفالهم.. وكأن بطولة الفتوة تنطلق من هامات شبانهم، وهمة الشيخوخة تنبثق من نظرات أجدادهم.. وهكذا ظلت ولا زالت أرض القدس أكبر صيدلية للسلام والوئام في العالم.. والتي تتوفر فيها الأدوية الروحية التي لا يمكن لمجرد الكلمات أن تصفها..
وبعد سرد هذه الصفات للأرض المقدسة وجدارتها، فلماذا البكاء والأنين اللذان يعلوان من وراء القدس وأمامها..!!؟ ولِماذا لَم تعد ترى القدس وأولادها الأمن والسلام منذ سنين في أجوائها!؟
وهل يعقل أن تصطدم في هوائها الصواريخ على حين غفلة من سكانها!؟
وهل يُعتقد أن مقيميها مجرمون لدرجة أن يطردوا من ديارهم.. أو يوضعوا في الزنازين المظلمة طوال حياتهم.. أو يعدموا بالقنابل الحارقة من رؤوسهم إلى أعقابهم!؟
كلا.. والله، كل ما يفعلون بأهلها من التعذيب والتنكيل لا يمت إلى الله بحبل ولا يمد للبر بسبب.. وما لهم أن يطفئوا نور السلامة والطمأنينة في قرى القدس وحوالي الأقصى!
أهرقوا ما أهرقوا من دماء الأحرار والأبرياء.. وشربوا ما شربوا من دموع الأرامل والأيتام ثم يزعمون بكل افتخار أن ما يقومون بها من التجريح والتمثيل هي من أجل إقامة دولتهم وإرضاء ربهم.. فيجدون بأنفسهم السكينة في قلوبهم على شنيع أفعالهم.. وبئست هي الظنون التي تتبوأ في الدرك الأسود من قلوبهم..
ولعل جدران القدس صائحة…”بعدًا للصهاينة المحتلين وسحقاً لهم” وأنى لا تصيح بها وهي شاهدة للمشاهد المختنقة داخل القدس وخارجها على مر العصور.. فهي التي ربما تستحق أكثر أن تحكم على ظلمهم واضطهاداتهم المستمرة على المقيمين فيها، لأنها أقدم متفرج في ميدان بيت الله المقدس.. حيث شهدت باقتحام المحتلين إلى رحابها منذ أواخر القرن التاسع عشر حيث قدموا إليها من كل أنحاء العالم.. وهكذا استمرت هجرتهم إليه تحت رعاية المشروع الصهيوني.
الصمت المستمر
فيا ترى، ما هذا التمرد والعناد؟ وهل يستقبل الإحسان إلا بالإحسان؟ وأنى لإنسان يحيا على وجه الأرض أن يخالف المعروف ويقابله بالشر والعدوان..!؟ ولكن العجب كل العجب في الصمت المستمر لمعظم البشر في العالم على قبيح أفعالهم، أليست قلوبهم تلين لما تعاني منه الأمهات والأخوات ، والأرامل والأيتام.. ومتى يحين لهم الوقت ليعلنوا المخالفة لكل من يحارب الإنسانية! فلا شك أن الوقت قد خرج عن قوسه للمبادرة إلى مساعدة المستضعفين من النساء والأطفال والمداومة على مصاحبة العدل والإحسان..
وأما عن مجهودات المحتلين الهائلة فجلها بل كلها تذهب سدى لا محالة.. فلا جدوى بها على وجه القدس حتى مع جنين يستهل بُعيد الولادة.. ولا غرابة أن في المهد طفلًا يرضع من المقاومة.. وفي اللحد شهيد يبتسم نحو الملائكة.. فلا يمكن للجنود المسلحين تهديدهم وهم دوما لنداء القدس حاضرون.
باحث مقيم في الهند