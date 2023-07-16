لله‭ ‬در‭ ‬أهل‭ ‬القدس

شاهد‭ ‬الوافي‭ ‬كدميري

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‭ ‬يا‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬تربة‭ ‬تطير‭ ‬من‭ ‬فوقها‭ ‬أرواح‭ ‬الأنبياء‭ ‬والعارفين‭.. ‬وبقعة‭ ‬تقوم‭ ‬في‭ ‬قلبها‭ ‬القبلة‭ ‬الأولى‭ ‬للمسلمين‭.. ‬وفي‭ ‬رحابها‭ ‬اصطف‭ ‬الأنبياء‭ ‬وراء‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭ ‬سيد‭ ‬المرسلين‭.. ‬ومن‭ ‬سطحها‭ ‬ارتقى‭ ‬الحبيب‭ ‬في‭ ‬البراق‭ ‬إلى‭ ‬السماء‭ ‬لملاقاة‭ ‬رب‭ ‬العالمين‭..‬

‭ ‬وقد‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬المتاهة‭ ‬موسى‭ ‬عليه‭ ‬السلام،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬الأذى‭ ‬من‭ ‬الفراعنة‭ ‬المستبدين‭.. ‬وكم‭ ‬امتد‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬كمأوى‭ ‬لأناس‭ ‬عديدين‭. ‬

ظاهرة‭ ‬المودة‭ ‬والمحبة

وكلما‭ ‬يرمي‭ ‬أحد‭ ‬بصره‭ ‬وسمعه‭ ‬إلى‭ ‬أهالي‭ ‬القدس‭ ‬يرى‭ ‬بعينيه‭ ‬البسمة‭ ‬والبهجة‭ ‬تتلاعبان‭ ‬في‭ ‬خدودهم‭.. ‬ويسمع‭ ‬بأذنيه‭ ‬الرأفة‭ ‬والرفقة‭ ‬تلاك‭ ‬بهما‭ ‬ألسنتهم‭.. ‬كأن‭ ‬ظاهرة‭ ‬المودة‭ ‬والمحبة‭ ‬تولد‭ ‬وتترعرع‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬أمهاتهم‭.. ‬وكأنهم‭ ‬الدواء‭ ‬للأرواح‭ ‬المؤلمة‭ ‬تنبع‭ ‬وتسيل‭ ‬من‭ ‬بسمات‭ ‬أطفالهم‭.. ‬وكأن‭ ‬بطولة‭ ‬الفتوة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬هامات‭ ‬شبانهم،‭ ‬وهمة‭ ‬الشيخوخة‭ ‬تنبثق‭ ‬من‭ ‬نظرات‭ ‬أجدادهم‭.. ‬وهكذا‭ ‬ظلت‭ ‬ولا‭ ‬زالت‭ ‬أرض‭ ‬القدس‭ ‬أكبر‭ ‬صيدلية‭ ‬للسلام‭ ‬والوئام‭ ‬في‭ ‬العالم‭.. ‬والتي‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬الأدوية‭ ‬الروحية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لمجرد‭ ‬الكلمات‭ ‬أن‭ ‬تصفها‭..‬

‭ ‬وبعد‭ ‬سرد‭ ‬هذه‭ ‬الصفات‭ ‬للأرض‭ ‬المقدسة‭ ‬وجدارتها،‭ ‬فلماذا‭ ‬البكاء‭ ‬والأنين‭ ‬اللذان‭ ‬يعلوان‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬القدس‭ ‬وأمامها‭..!!‬؟‭ ‬ولِماذا‭ ‬لَم‭ ‬تعد‭ ‬ترى‭ ‬القدس‭ ‬وأولادها‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬منذ‭ ‬سنين‭ ‬في‭ ‬أجوائها‭!‬؟

وهل‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬تصطدم‭ ‬في‭ ‬هوائها‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غفلة‭ ‬من‭ ‬سكانها‭!‬؟

وهل‭ ‬يُعتقد‭ ‬أن‭ ‬مقيميها‭ ‬مجرمون‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬يطردوا‭ ‬من‭ ‬ديارهم‭.. ‬أو‭ ‬يوضعوا‭ ‬في‭ ‬الزنازين‭ ‬المظلمة‭ ‬طوال‭ ‬حياتهم‭.. ‬أو‭ ‬يعدموا‭ ‬بالقنابل‭ ‬الحارقة‭ ‬من‭ ‬رؤوسهم‭ ‬إلى‭ ‬أعقابهم‭!‬؟

كلا‭.. ‬والله،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يفعلون‭ ‬بأهلها‭ ‬من‭ ‬التعذيب‭ ‬والتنكيل‭ ‬لا‭ ‬يمت‭ ‬إلى‭ ‬الله‭ ‬بحبل‭ ‬ولا‭ ‬يمد‭ ‬للبر‭ ‬بسبب‭.. ‬وما‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يطفئوا‭ ‬نور‭ ‬السلامة‭ ‬والطمأنينة‭ ‬في‭ ‬قرى‭ ‬القدس‭ ‬وحوالي‭ ‬الأقصى‭! ‬

أهرقوا‭ ‬ما‭ ‬أهرقوا‭ ‬من‭ ‬دماء‭ ‬الأحرار‭ ‬والأبرياء‭.. ‬وشربوا‭ ‬ما‭ ‬شربوا‭ ‬من‭ ‬دموع‭ ‬الأرامل‭ ‬والأيتام‭ ‬ثم‭ ‬يزعمون‭ ‬بكل‭ ‬افتخار‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬التجريح‭ ‬والتمثيل‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬دولتهم‭ ‬وإرضاء‭ ‬ربهم‭.. ‬فيجدون‭ ‬بأنفسهم‭ ‬السكينة‭ ‬في‭ ‬قلوبهم‭ ‬على‭ ‬شنيع‭ ‬أفعالهم‭.. ‬وبئست‭ ‬هي‭ ‬الظنون‭ ‬التي‭ ‬تتبوأ‭ ‬في‭ ‬الدرك‭ ‬الأسود‭ ‬من‭ ‬قلوبهم‭.. ‬

ولعل‭ ‬جدران‭ ‬القدس‭ ‬صائحة‭…”‬بعدًا‭ ‬للصهاينة‭ ‬المحتلين‭ ‬وسحقاً‭ ‬لهم‭” ‬وأنى‭ ‬لا‭ ‬تصيح‭ ‬بها‭ ‬وهي‭ ‬شاهدة‭ ‬للمشاهد‭ ‬المختنقة‭ ‬داخل‭ ‬القدس‭ ‬وخارجها‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور‭.. ‬فهي‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬تستحق‭ ‬أكثر‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬على‭ ‬ظلمهم‭ ‬واضطهاداتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬المقيمين‭ ‬فيها،‭ ‬لأنها‭ ‬أقدم‭ ‬متفرج‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬المقدس‭.. ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬باقتحام‭ ‬المحتلين‭ ‬إلى‭ ‬رحابها‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬حيث‭ ‬قدموا‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.. ‬وهكذا‭ ‬استمرت‭ ‬هجرتهم‭ ‬إليه‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬المشروع‭ ‬الصهيوني‭. ‬

الصمت‭ ‬المستمر

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فيا‭ ‬ترى،‭ ‬ما‭ ‬هذا‭ ‬التمرد‭ ‬والعناد؟‭ ‬وهل‭ ‬يستقبل‭ ‬الإحسان‭ ‬إلا‭ ‬بالإحسان؟‭ ‬وأنى‭ ‬لإنسان‭ ‬يحيا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الأرض‭ ‬أن‭ ‬يخالف‭ ‬المعروف‭ ‬ويقابله‭ ‬بالشر‭ ‬والعدوان‭..!‬؟‭ ‬ولكن‭ ‬العجب‭ ‬كل‭ ‬العجب‭ ‬في‭ ‬الصمت‭ ‬المستمر‭ ‬لمعظم‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬قبيح‭ ‬أفعالهم،‭ ‬أليست‭ ‬قلوبهم‭ ‬تلين‭ ‬لما‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬الأمهات‭ ‬والأخوات‭ ‬،‭ ‬والأرامل‭ ‬والأيتام‭.. ‬ومتى‭ ‬يحين‭ ‬لهم‭ ‬الوقت‭ ‬ليعلنوا‭ ‬المخالفة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يحارب‭ ‬الإنسانية‭! ‬فلا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬قد‭ ‬خرج‭ ‬عن‭ ‬قوسه‭ ‬للمبادرة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬المستضعفين‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والمداومة‭ ‬على‭ ‬مصاحبة‭ ‬العدل‭ ‬والإحسان‭.. ‬

وأما‭ ‬عن‭ ‬مجهودات‭ ‬المحتلين‭ ‬الهائلة‭ ‬فجلها‭ ‬بل‭ ‬كلها‭ ‬تذهب‭ ‬سدى‭ ‬لا‭ ‬محالة‭.. ‬فلا‭ ‬جدوى‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬القدس‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬جنين‭ ‬يستهل‭ ‬بُعيد‭ ‬الولادة‭.. ‬ولا‭ ‬غرابة‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬المهد‭ ‬طفلًا‭ ‬يرضع‭ ‬من‭ ‬المقاومة‭.. ‬وفي‭ ‬اللحد‭ ‬شهيد‭ ‬يبتسم‭ ‬نحو‭ ‬الملائكة‭.. ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬للجنود‭ ‬المسلحين‭ ‬تهديدهم‭ ‬وهم‭ ‬دوما‭ ‬لنداء‭ ‬القدس‭ ‬حاضرون‭.‬

باحث‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬الهند