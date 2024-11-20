سياسة | عربي | فلسطين

لليوم الثاني.. إسرائيل تواصل عملية عسكرية في جنين شمال الضفة- (صور)

منذ 28 دقيقة

قوات الاحتلال تداهم مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة

حجم الخط
0

الضفة الغربية: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ولليوم الثاني عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا في المنطقة.

واستشهد 5 فلسطينيين وجرح 10 آخرين في جنين، الثلاثاء، وفق الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان، الأربعاء، إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على تجمع لمواطنين قرب مسجد خالد بن الوليد في حي الشرقية بمدينة جنين، دون وقوع إصابات.

وتواصل الجرافات العسكرية الإسرائيلية عمليات تجريف وتخريب واسعة في البنية التحتية والشوارع، فيما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين.

وتستمر خلال ذلك اشتباكات مسلحة مع مقاومين في المخيم، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة حاجز الجلمة شمال جنين، وفق شهود عيان.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بلاغ فجر الأربعاء، “نتصدى لقوات العدو الإسرائيلي في محاور القتال ونستهدف آلياته العسكرية بزخات الرصاص والعبوات الناسفة”.

وذكرت “كتائب شهداء الأقصى” المحسوبة على حركة “فتح”، في بلاغ، أن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في الحي الشرقي لمخيم جنين، بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة”.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية للمدينة ومخيمها 15 مرة، داعيا المنظمات الدولية إلى التدخل لوقف عمليات التخريب، وإعادة إعمار ما تم تدميره.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إعلام عبري: واشنطن تعتزم تمرير قرار دولي ضد سيطرة إسرائيل على الضفة
منذ 20 ساعة
الضفة.. إصابات واعتقال 5 فلسطينيين في اقتحامات للاحتلال الإسرائيلي
17 - نوفمبر - 2024
عودة “فريق الحلم” في إدارة ترامب الثانية بشرى لليمين الإسرائيلي المتطرف وتعني مزيدا من طرد الفلسطينيين وضم الضفة
17 - نوفمبر - 2024
(فيديو) سفيرة فلسطين في دبلن لـ”القدس العربي”: شعب أيرلندا يعرف معنى الاحتلال
17 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية