لليوم الثاني.. إسرائيل تواصل عملية عسكرية في جنين شمال الضفة- (صور)

الضفة الغربية: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ولليوم الثاني عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، مخلفا شهداء فلسطينيين ودمارا في المنطقة.

واستشهد 5 فلسطينيين وجرح 10 آخرين في جنين، الثلاثاء، وفق الهلال الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية.

وقال شهود عيان، الأربعاء، إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل على تجمع لمواطنين قرب مسجد خالد بن الوليد في حي الشرقية بمدينة جنين، دون وقوع إصابات.

وتواصل الجرافات العسكرية الإسرائيلية عمليات تجريف وتخريب واسعة في البنية التحتية والشوارع، فيما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنين.

وتستمر خلال ذلك اشتباكات مسلحة مع مقاومين في المخيم، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة حاجز الجلمة شمال جنين، وفق شهود عيان.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بلاغ فجر الأربعاء، “نتصدى لقوات العدو الإسرائيلي في محاور القتال ونستهدف آلياته العسكرية بزخات الرصاص والعبوات الناسفة”.

وذكرت “كتائب شهداء الأقصى” المحسوبة على حركة “فتح”، في بلاغ، أن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في الحي الشرقي لمخيم جنين، بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة”.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر البنية التحتية للمدينة ومخيمها 15 مرة، داعيا المنظمات الدولية إلى التدخل لوقف عمليات التخريب، وإعادة إعمار ما تم تدميره.

(الأناضول)