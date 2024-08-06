استشهاد 7 فلسطينيين في عدوان الاحتلال على جنين- (فيديوهات)

جنين: استُشهد مواطنان وأصيب 3 آخرون، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قود، غرب مدينة جنين، لترتفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم في المحافظة إلى 7.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا بأن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في القرية، وأطلقت النار صوبه بكثافة، مضيفا أنه سُمح لمسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني بالوصول إلى المنزل، الذين بدورهم أكدوا استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين من الموجودين داخله.

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت أنها نقلت 5 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمركبتين في الحي الشرقي بمدينة جنين، صباح اليوم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “استشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاما) جراء قصف الاحتلال في جنين”.

تغطية صحفية: من موقع قصف الاحتلال لمركبة في الحي الشرقي لمدينة جنين. pic.twitter.com/b68mNyrmFe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 6, 2024

وذكر شهود عيان، أن طائرة مسيرة قصفت مركبة فلسطينية في الحي الشرقي لمدينة جنين.

وانسحب جيش الاحتلال من المدينة في اليوم الثاني من عملياته العسكرية في جنين ومخيمها.

وأفاد شهود عيان، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته في جنين، وواصل حصار ودهم منازل في مخيمها، بالإضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة.

وأضاف الشهود أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية للمخيم، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

وتابعوا أن “جرافات عسكرية رافقت القوة الإسرائيلية، وشاركت في تدمير بنى تحتية ومركبات في المدينة والمخيم”.

وفجر الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 4 فلسطينيين في بلدة عقابا قرب طوباس في عملية عسكرية إسرائيلية استمرت عدة ساعات.

وأقر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بقتل 11 فلسطينيا في مدينة جنين، وإصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين فلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه “قتل 4 فلسطينيين خلال قصف جوي بطائرة تابعة لسلاح الجو”.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، قتل الجنود 7 مسلحين في تبادل لإطلاق النار وأصابوا مسلحين آخرين، من بينهم مسلحون ألقوا متفجرات على القوات، وآخرون حاولوا زرع متفجرات في المنطقة”.

وتابع: “خلال العملية، أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما أُبلغت عائلته”.

وأردف: “تم إلقاء القبض على مطلوبين ومصادرة الأسلحة، وتم تحويلهم إلى القوات الأمنية للتحقيق”.

(الأناضول)