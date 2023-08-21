لليوم الثاني.. جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة من قطاع غزة

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتراض طائرة مسيرة من قطاع غزة.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إنه تم “تفعيل القبة الحديدية نحو قطعة جوية مجهولة فوق قطاع غزة”.

وكانت المنظومة الصاروخية الإسرائيلية اعترضت طائرة مسيرة من قطاع غزة أمس الأحد. وقال جيش الاحتلال إن الطائرة المسيرة لم تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية. ومنذ اللحظة التي أقلعت فيها، راقبت أنظمة سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة، طوال الحادث.

ولفت إلى أن الطائرة بدون طيار لم تشكل تهديدا على سكان جنوب إسرائيل ولم يتم تفعيل أي إنذارات.

(د ب أ)