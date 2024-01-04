لليوم الثاني.. جيش الاحتلال يواصل عملياته في طولكرم واشتباكات مع المقاومين

طولكرم: يواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، عملياته في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان في الضفة الغربية أن الجيش الإسرائيلي “وسع عملياته في طولكرم لتشمل عدة أحياء”.

وأشار الشهود إلى أن أصوات اشتباكات مسلحة تسمع بين حين وآخر إلى جانب سماع دوي انفجارات.

وأضاف الشهود أن قوات من الجيش “فرضت حصارا على أحياء في مخيمي طولكرم ونور شمس”.

و”شرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية وممتلكات للمواطنين في المخيمين، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش وفلسطينيين وسُمعت أصوات تفجيرات”، وفقا للشهود.

وتناقل فلسطينيون مقاطع مصورة لأعمال تجريف مبانٍ ومحال تجارية وبنية تحتية في مخيم نور شمس.

وبين الشهود أن مقاومين فلسطينيين فجروا عبوات ناسفة في آليات عسكرية، وشوهدت القوات الإسرائيلية وهي تسحب إحداها.

فيما أوضح الشهود أن طائرة إسرائيلية مسيرة قصفت موقعا في مخيم طولكرم مما أوقع عددا من الإصابات.

ويقوم جيش الاحتلال بتجميع عشرات الفلسطينيين من مخيم نور شمس في ساحة قريبة ويجري معهم تحقيقا ميدانيا.

(الأناضول)