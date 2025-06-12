لليوم الخامس.. مستوطنون يغلقون مدخل قرية فلسطينية

“القدس العربي”: أغلق مستوطنون، مساء الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت وكالة وفا بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المدخل الرئيسي للقرية، بحماية من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، وأعاقوا حركة التنقل من وإلى القرية، فيما أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل الرئيسي للقرية.

وكان مستعمرون هددوا بهدم أكثر من 20 منزلا في القرية، تقع على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس ورام الله.

ونشروا في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو جيش الاحتلال لهدم المنازل والبنية التحتية على الشارع الرئيسي للبن الشرقية، وأنهم سيتظاهرون كل مساء في الــ7:30 بشكل يومي على مدخلها الرئيسي، لإقامة طقوس تلمودية وإغلاق القرية حتى يتم الهدم.

كما تضمنت دعوات المستعمرين تحريضا على القرية وأهلها، وبشكل خاص مدارسها الواقعة على الشارع الرئيسي.

يشار إلى أن المستعمرين أغلقوا مدخل القرية 7 مرات خلال الـ 12 يوما الفائتة