لليوم الخامس.. هجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة بورتسودان- (فيديو)

الدخان يتصاعد من مستودع وقود في بورتسودان خلال هجوم سابق

الخرطوم: تعرضت مدينة بورتسودان شرقي السودان، فجر الخميس، لهجوم بطائرات مسيرة لليوم الخامس على التوالي، تصدت له المضادات الأرضية.

ومنذ الأحد، تتعرض مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة شرقي البلاد، إلى هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية ومدنية، اندلعت على إثرها حرائق بمستودعات نفط ومحطة كهرباء في المدينة.

وأفاد شهود عيان من المدينة، بأن طائرات مسيرة هاجمت مدينة بورتسودان فجر الخميس، وتصدت لها المضادات الأرضية للجيش السوداني.

وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا نيران المضادات الأرضية وهي تعترض الطائرات المسيرة وسمعوا أصواتها لأكثر من 45 دقيقة، مع سماع دوي انفجارات.

بينما قال شهود آخرون، إن طائرة مسيرة هاجمت مقر الكلية الجوية في مدينة بورتسودان.

ونشر ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لمشاهد نيران المضادات الأرضية وهي تعترض المسيرات.

في تطور جديد، تعرضت مدينة #بورتسودان اليوم الخميس 8 مايو 2025 لسلسلة حرائق مفاجئة نجمت عن ضربات بطائرات مسيرة. وقد عمّ الدخان أنحاء المدينة، بينما يعاني السكان من موجة رعب بسبب الأحداث المتسارعة.#بورتسودان_الان pic.twitter.com/7ZjhP3zEkz — مركز رؤى الإعلامي (رؤى نيوزRMC) (@rmcsudan1) May 7, 2025

وحتى الساعة 06:15 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية تعليق بشأن الهجوم.

ويأتي ذلك، غداة تعرض بورتسودان لهجوم بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع، استهدف قاعدة “فلامنغو” البحرية وتصدت له المضادات الأرضية، وفق الجيش السوداني.

والثلاثاء، اتهمت السلطات السودانية “الدعم السريع” باستهداف مستودعات الوقود في الميناء الجنوبي ومطار بورتسودان ومحطة كهرباء، دون تعقيب من الأخيرة.

ومنذ فترة، تتهم السلطات السودانية “الدعم السريع” بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية، مثل مروي ودنقلا والدبة وعطبرة، دون تعليق من الأخيرة.

ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)