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لليوم الرابع.. أردنيون يتظاهرون قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع غزة

27 - مارس - 2024

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عمان: تظاهر آلاف الأردنيين، الأربعاء، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان؛ تضامنا مع قطاع غزة، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الوقفة أقيمت بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، وعلى بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة.
وهتف المشاركون للمقاومة كما رفعوا لافتات تندد بالإبادة الجماعية المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول qoraish:
    مارس 27, 2024 الساعة 11:30 م

    الشعب العربي موحد ضد التطبيع
    على الحكومات العربية أن تتفهم وتختار موقفها، مع الشعب العربي أو مع المجرمين الصهاينة

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  2. يقول ابوالسعيد:
    مارس 28, 2024 الساعة 4:08 ص

    تحيه للشعب الاردنى الاصيل

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  3. يقول زياد:
    مارس 28, 2024 الساعة 5:26 ص

    يبدوا انا المظاهرات لن تعد تجدي فالدول التي تحترم نفسها تقوم بتنفيذ آراء شعوبها غير شعوبنا العربية لا تستطيع فعل شيء سوى البكاء امام أهوال الاباده الصهيونبة التي نراها امام أعينا مباشرة ويقال لك إن المظاهرات هي تعبير عن مشاعر الشعوب لكن من يفهم هذا من قادة العار التي تحكمنا

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