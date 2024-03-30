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لليوم السابع على التوالي.. آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب سفارة إسرائيل بعمان تضامنا مع غزة- (فيديو)

30 - مارس - 2024

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عمان: تظاهر آلاف الأردنيين، السبت، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة.

أقيمت الوقفة بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المطالب لم تختلف عن الأيام السابقة، حيث هتف المشاركون بإغلاق سفارة تل أبيب بعمان، وإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

كما حيا المشاركون فلسطين والمقاومة، وطالبوا بفتح الحدود مع الضفة الغربية، في هتاف “شيل العسكر عن الحدود.. حدود الضفة الغربية”.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: “دم الشهداء بيسأل دمي.. كيف رضيت الحل السلمي”، وعبارات أخرى تندد بـ”العدوان” الإسرائيلي.

وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الأطباء، الذين هتفوا لنظرائهم بالقطاع ولمدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 9:41 م

    هه ولكن السفارة الصمد مغلقة هذي شهور وشهور منذ بدئ طوفان الأقصى المبارك يا مبارك، حري بنشامى الأردن ان يتظاهروا أمام السفارة الأمريكية التي ترسل اسلحتها القذرة الفتاكة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 31, 2024 الساعة 5:32 ص

    لا حياة لمن تنادي يا هادي في ظل خضوع وخنوع عرب التطبيع والتنسيق مع عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة وتعسا لأمة المليار والغبار العاجزة عن لجم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸

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