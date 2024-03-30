لليوم السابع على التوالي.. آلاف الأردنيين يتظاهرون قرب سفارة إسرائيل بعمان تضامنا مع غزة- (فيديو)

عمان: تظاهر آلاف الأردنيين، السبت، قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان، تضامنا مع قطاع غزة.

أقيمت الوقفة بالساحة المقابلة للمسجد الكالوتي بمنطقة الرابية، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة، وذلك لليوم السابع على التوالي.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المطالب لم تختلف عن الأيام السابقة، حيث هتف المشاركون بإغلاق سفارة تل أبيب بعمان، وإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

رغم القمع والاعتقالات.. المتظاهرون يواصلون حصار سفارة الاحتلال في العاصمة الأردنية عمان وسط مطالبات باقتحامها pic.twitter.com/MdqZRWOiaT — رضوان الأخرس (@rdooan) March 30, 2024

كما حيا المشاركون فلسطين والمقاومة، وطالبوا بفتح الحدود مع الضفة الغربية، في هتاف “شيل العسكر عن الحدود.. حدود الضفة الغربية”.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: “دم الشهداء بيسأل دمي.. كيف رضيت الحل السلمي”، وعبارات أخرى تندد بـ”العدوان” الإسرائيلي.

وشهدت الوقفة مشاركة عدد من الأطباء، الذين هتفوا لنظرائهم بالقطاع ولمدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

📍#الأطباء الأردنيون يتقدمون صفوف المشاركين في مظاهرة حصار السفارة الصهيونية دعما لغزة وشعبها وكوادرها الصحية التي تتعرض للإبادة والاستهداف من قيل الاحتلال الإرهابي وعلى مرأى ومسمع العالم المنافق. 📍 عمان || 30-03-2024 pic.twitter.com/GhcTpLqPMT — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) March 30, 2024

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)